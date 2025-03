Seminário de Modalidades Paralímpicas traz inovações nas temáticas para 2025

Capacitação propicia a vinda de profissionais com conhecimento sobre diferentes temáticas do esporte paralímpico para a difusão de conhecimento

A secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) iniciou, na manhã desta quarta-feira, 12, o III Seminário de Modalidades Paralímpicas do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro de Várzea Grande. A abertura solene ocorreu no auditório do Anexo II da secretaria com a presença de autoridades locais e estaduais.

De acordo com o superintendente de Esporte e Lazer da SMECEL, Edmilson Castro Nascimento, a terceira edição do seminário é realizada em parceria entre prefeitura, por meio do Centro de Referência Paralímpico de Várzea Grande, em cooperação técnica e intercâmbio de informações, experiências e tecnologias com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com o objetivo de formar profissionais de Educação Física e áreas afins, para atuarem no esporte paralímpico, desde a iniciação até atletas de alto rendimento.

“Entre os propósitos da capacitação estão atividades física e esportiva, cada vez mais acessível às pessoas com algum tipo de deficiência, sobretudo, através da divulgação do esporte paralímpico e a qualificação dos profissionais que atuam de maneira direta ou indireta na rede pública ou privada de Ensino, com a inserção de programas relacionados às modalidades paralímpicas no contexto escolar e também em outras áreas como é o caso do esporte e dos serviços de reabilitação” disse.

Segundo o supervisor do Comitê Paralímpico Brasileiro, Altemir Trapp, a realização do Seminário de Modalidades Paralímpicas do Centro de Referência de Várzea Grande propicia a vinda de profissionais com conhecimento sobre diferentes temáticas do esporte paralímpico para a difusão de conhecimento entre os profissionais do município de Várzea Grande e do estado de Mato Grosso. “Este ano tivemos uma inovação em relação às temáticas, trouxemos a Fisiologia dos Exercícios, atividades esportivas para deficientes visuais, o voleibol sentado e a escalada paralímpica, recentemente inserida no programa oficial de provas do Comitê Paralímpico Internacional” informou.

O subsecretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, professor Jalme de Figueiredo Júnior, disse que a realização de eventos, como o Seminário, é importantes na missão de promover a inclusão desse público, que apresenta algum tipo de limitação física, para a prática de uma modalidade esportiva e desenvolver suas potencialidades. “Aquilo que muitos enxergam como sendo uma limitação, através do esporte pode se tornar potência. Precisamos ressignificar essa realidade em nosso município, e essa incumbência a nós foi conferida pela gestão Flávia Moretti e Tião da Zaeli” reforçou.

O III Seminário de Modalidades Paralímpicas, do Centro de Referência Paralímpico de Várzea Grande, está sendo 100% presencial, hoje e amanhã (13), atendendo cerca de 100 profissionais, com 16 horas de carga horária. As aulas teóricas estão sendo aplicadas no Anexo II da SMECEL, na Rua Tenente Horta Barbosa, no bairro Marajoara e as aulas práticas ocorrerão no Ginásio Poliesportivo do Fiotão, no centro de Várzea Grande.

Participaram da abertura do III Seminário de Modalidades Paralímpicas, do Centro de Referência Paralímpico de Várzea Grande, secretário adjunto de Esporte, Cultura e Lazer de Mato Grosso, Otávio Fávaro, o presidente do CONED, Otair Rondon, a presidente do CREF, Fabiene Moraes, Thiago Lourenço, coordenador de Ciência do Comitê Paralímpico Brasileiro, Odeilson César, presidente da Federação Mato-grossense de Cegos e o vereador Enfermeiro Emerson.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT