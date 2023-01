Seminário na área ambiental inicia nesta terça-feira

O juiz Marcelo Elias Matos e Oka, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), e dois servidores do Judiciário daquele Estado estão em Cuiabá para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Nupemec da Justiça estadual que garantiu a Mato Grosso o Selo Ouro do Conselho Nacional de Justiça no Prêmio CNJ de Qualidade 2022. O juiz Marcelo Elias Matos e Oka, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), e dois servidores do Judiciário daquele Estado estão em Cuiabá para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Nupemec da Justiça estadual que garantiu a Mato Grosso o Selo Ouro do Conselho Nacional de Justiça no Prêmio CNJ de Qualidade 2022.

“É uma honra vir aqui conhecer a expertise desenvolvida pelo Judiciário de Mato Grosso, que tem se destacado em números de conciliação. O índice apresentado no Maranhão ainda é muito baixo. Então, viemos aprender para podermos implantar”, frisou o magistrado, acrescentando que a Justiça mato-grossense está de parabéns.

A expansão da política da pacificação social tem sido uma importante ferramenta para a resolução adequada dos conflitos em Mato Grosso. O volume de acordos homologados entre as partes no Judiciário estadual vem registrando crescimento, sendo que de 2021 para o ano passado o aumento atingiu a casa de 13%. Em 2021 foram registrados 29.905 acordos, e em 2022 chegou a 35 mil.

Já o índice de conciliação na esfera judicial aumentou de 7%, em 2021, para 9%, em 2022. Considerado o volume de processos que ingressam por ano, em média, isso representa um aumento de 4.500 acordos. Na visão da juíza-coordenadora do Nupemec do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Cristiane Padim da Silva, esses números representam o trabalho e a energia investidas pela administração do Judiciário estadual.

O juiz Marcelo Oka, além da performance verificada em Mato Grosso no trabalho de conciliação e pacificação, elogiou as estruturas físicas do Nupemec e do setor da Coordenadoria de Tecnologia da Informação que atua na manutenção e aprimoramento do Processo Judicial Eletrônico (PJe). “Vamos levar para a Justiça maranhense o que tem em Mato Grosso que permite obter eficiência no serviço”, assegurou o juiz.

A comitiva do Maranhão foi recebida pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, e pelos juízes auxiliares Emerson Luis Pereira Cajango, Lídio Modesto da Silva Filho e Eduardo Calmon de Almeida Cézar. O magistrado e servidores do Maranhão, depois de conhecer os sistema do PJe que atende o Nupemec, recebeu informações sobre a prática de funcionamento do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (Dapi).

E na terça-feira (31 de janeiro), o juiz e equipe do Tribunal do Maranhão vão visitar os Centos Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Ambiental, da Capital e o Itinerante. “É um privilégio receber o colega e colaboradores do Maranhão, justamente porque vieram para conhecer nossas ações em conciliação e pacificação social”, finalizou a doutora Cristiane Padim.

O juiz Marcelo Oka está acompanhado de Ana Larissa dos Santos Serra, secretária do Nupemec, e de Daniel Moura de Sousa, analista de TI do TJMA. Além da doutora Cristiane Padim, o TJMT está sendo representado pelo gestor-geral do Nupemec, João Gualberto Nogueira Neto.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

Descrição de imagens. Foto 1: imagem colorida em formato horizontal da reunião da comitiva do Maranhão, à esquerda da foto, com profissionais da TI. Foto 2 – imagem colorida em formato vertical do juiz Marcelo Oka.

Álvaro Marinho/Fotos: Alair Ribeiro

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT