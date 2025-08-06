Cuiabá
Semob adia interdição na Av. Mato Grosso após diálogo com comerciantes
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que a interdição na Avenida Mato Grosso, prevista para começar nesta quarta-feira (06), foi adiada para a próxima segunda-feira (11). A decisão de estender a data de início das obras, que serão executadas pela Concessionária Águas Cuiabá, atende a pedidos dos comerciantes da região, em virtude da data comemorativa do Dia dos Pais. Além disso, o cronograma também foi reprogramado, e a previsão é que a interdição dure mais de 10 dias, até a finalização do serviço.
Os comerciantes temem que as obras no local prejudiquem o período das vendas que antecedem o Dia dos Pais, tendo em vista que a meia pista de ambos os lados da Av. Mato Grosso será interditada para execução do serviço.
“A concessionária e o município chegaram a esse entendimento com o objetivo de não prejudicar o comércio nessa importante data comemorativa. Então, para que não haja nenhuma intervenção nas vias neste período em que o comércio está aquecido, previamente ao Dia dos Pais, estabeleceu-se que as obras terão início apenas na segunda-feira”, explicou o presidente do Cuiabá Regula, Alexandre Lucas.
Segue a orientação para que motoristas redobrem a atenção e busquem caminhos alternativos para melhor fluidez do trânsito, a partir de segunda-feira (11), especialmente no horário das 8h às 16h30, período em que meia pista de cada lado da avenida estará bloqueada, no trecho entre a Avenida Barão de Melgaço e a Av. Prainha, nos dois sentidos.
#PraCegoVer
A foto mostra o acesso da Avenida Mato Grosso, visto da Avenida do CPA. No momento registrado, uma das vias da Avenida Mato Grosso está com vários veículos aguardando no semáforo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá convoca 60 aprovados para atuação em unidades educacionais da rede municipal
A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta quarta-feira (6), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), os editais da 46ª convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro reserva para atuação nas unidades educacionais da rede pública municipal no ano letivo de 2025.
Ao todo, 60 candidatos foram convocados para ocupar funções nas áreas de Pedagogia, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE – ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE) e professores das disciplinas de Arte e Educação Física, além de Pedagogos. As vagas abrangem unidades educacionais de todas as Regionais e também da zona rural.
Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, no dia 8 de agosto de 2025, conforme datas e horários especificados nos editais, para entrega de documentos e atribuição de unidades.
A SME reforça a importância de que os candidatos leiam atentamente os editais de convocação. Aqueles que não comparecerem na data e horário previstos ou que não apresentarem a documentação completa serão eliminados do processo, sem direito a nova chamada. Nesses casos, serão convocados os próximos classificados na lista.
Entre os documentos exigidos estão: RG, CPF, Título de Eleitor, PIS ou PASEP, Certificado de Reservista (quando aplicável), comprovante de residência, conta corrente no Banco do Brasil (caso possua), diploma ou certificado de conclusão de curso com o respectivo Histórico Escolar, exame admissional e certidões negativas.
A Secretaria também alerta que candidatos que chegarem após o início da convocação e tiverem seus nomes chamados serão realocados ao final da lista. O não comparecimento no horário estabelecido implicará em desclassificação, conforme previsto no item 13.3 do edital.
O exame admissional deve ser realizado em unidade de saúde de livre escolha do candidato, devendo constar obrigatoriamente o cargo e o resultado de aptidão.
Histórico do Processo Seletivo
O Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024 ofertou 2.015 vagas, de níveis médio e superior, para contratação temporária de profissionais da educação. A seleção busca suprir a demanda nas unidades escolares com substituição de servidores efetivos, garantindo a continuidade do serviço público de qualidade.
Com a nova convocação, a Prefeitura de Cuiabá já totaliza 6.406 candidatos convocados desde a primeira chamada, contemplando cargos diversos em todas as regiões da capital.
O edital completo com a lista de convocados pode ser conferido em anexo ou acessado pelo site oficial da Prefeitura de Cuiabá.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Força-tarefa garante 26 transferências hospitalares em menos de 24h em Cuiabá
Em menos de 24 horas após uma força-tarefa articulada pela nova gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, 26 transferências de pacientes foram realizadas com sucesso, garantindo acesso oportuno a leitos hospitalares para quem aguardava atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital. Do total de encaminhamentos, 23 foram para enfermarias e 3 para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
A ação foi resultado direto da atuação da secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, que esteve pessoalmente nas UPAs e nos hospitais da rede de atenção terciária, como o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Hospital São Benedito e o antigo Pronto-Socorro, para organizar, junto às equipes técnicas, um novo fluxo de encaminhamento entre os níveis de atenção à saúde.
“Essas transferências se deram graças à gestão eficiente das unidades e à articulação entre os níveis de atenção, ou seja, da atenção secundária, que são as unidades de pronto atendimento, com os núcleos internos de regulação dos hospitais, HMC, São Benedito e Pronto-Socorro Municipal, junto à regulação estadual de urgência e emergência”, explicou a secretária.
Danielle destacou que o objetivo central é garantir que pacientes que necessitam de cuidados hospitalares sejam transferidos em tempo hábil, liberando os leitos nas UPAs para novos casos que chegam em situação de urgência e emergência, e também evitar que os pacientes que passam pela medicação permaneçam internados nos setores por falta de leitos da própria unidade.
“As medidas adotadas foram justamente esse alinhamento direto com os diretores técnicos das unidades hospitalares e com as equipes assistenciais, promovendo uma análise criteriosa da ocupação dos leitos, avaliando quais estavam aptos para liberação, além das altas médicas”, detalhou a gestora.
Segundo a secretária, todas as transferências ocorreram de forma organizada e segura, reforçando o compromisso da nova gestão com a resolutividade e a eficiência na saúde pública da capital. “Encaminhar os pacientes para os hospitais e liberar os leitos das UPAs é fundamental para manter o sistema fluindo e para garantir o atendimento imediato à população que mais precisa. Essa ação mostra que, com planejamento e articulação, é possível melhorar a assistência e salvar vidas”, completou.
A gestão reforça que as visitas técnicas, avaliações de fluxo e diálogo com profissionais da ponta continuarão sendo realizados com frequência, como parte de uma estratégia permanente de gestão participativa, centrada na escuta, na eficiência e no cuidado com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Cuiabá.
O secretário adjunto de Atenção Secundária, Israel Paniago, também ressaltou os avanços já percebidos com as medidas adotadas pela nova gestão. “As UPAs Pascoal Ramos e Morada do Ouro zeraram as internações improvisadas nas salas de medicação, o que vinha sendo um problema muito grande. Por falta de leitos nas enfermarias, os pacientes acabavam ficando internados nesses espaços de forma improvisada. Agora, com o novo fluxo e a articulação com os hospitais, conseguimos corrigir essa distorção e melhorar o acolhimento nas unidades.”
#PraCegoVer
A imagem mostra cadeiras hospitalares vazias, todas na cor azul claro. As paredes do local hospitalar são brancas e o piso tem tons escuros.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Semob adia interdição na Av. Mato Grosso após diálogo com comerciantes
Prefeitura de Cuiabá convoca 60 aprovados para atuação em unidades educacionais da rede municipal
Agosto Dourado tem início com manhã de acolhimento, trocas e incentivo à amamentação
Segurança
