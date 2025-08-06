Semob adia interdição na Av. Mato Grosso após diálogo com comerciantes

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que a interdição na Avenida Mato Grosso, prevista para começar nesta quarta-feira (06), foi adiada para a próxima segunda-feira (11). A decisão de estender a data de início das obras, que serão executadas pela Concessionária Águas Cuiabá, atende a pedidos dos comerciantes da região, em virtude da data comemorativa do Dia dos Pais. Além disso, o cronograma também foi reprogramado, e a previsão é que a interdição dure mais de 10 dias, até a finalização do serviço.

Os comerciantes temem que as obras no local prejudiquem o período das vendas que antecedem o Dia dos Pais, tendo em vista que a meia pista de ambos os lados da Av. Mato Grosso será interditada para execução do serviço.

“A concessionária e o município chegaram a esse entendimento com o objetivo de não prejudicar o comércio nessa importante data comemorativa. Então, para que não haja nenhuma intervenção nas vias neste período em que o comércio está aquecido, previamente ao Dia dos Pais, estabeleceu-se que as obras terão início apenas na segunda-feira”, explicou o presidente do Cuiabá Regula, Alexandre Lucas.

Segue a orientação para que motoristas redobrem a atenção e busquem caminhos alternativos para melhor fluidez do trânsito, a partir de segunda-feira (11), especialmente no horário das 8h às 16h30, período em que meia pista de cada lado da avenida estará bloqueada, no trecho entre a Avenida Barão de Melgaço e a Av. Prainha, nos dois sentidos.

#PraCegoVer

A foto mostra o acesso da Avenida Mato Grosso, visto da Avenida do CPA. No momento registrado, uma das vias da Avenida Mato Grosso está com vários veículos aguardando no semáforo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT