Semob amplia prazo de vistorias para táxis, mototáxis e vans escolares encerra no final de maio

O prazo de vistoria para táxis, mototáxis e vans escolares – que possuem permissão para exercer como transporte individual de passageiros em Cuiabá, foi estendido para até o final de maio deste ano. A decisão foi determinada pelo prefeito Emanuel Pinheiro e pelo secretário de Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Juares Samaniego. Sendo assim, fica suspensa a fiscalização da Semob quanto ao cumprimento da legislação que iniciaria no próximo dia 3 de abril.

Passando o novo prazo para a regularização, os veículos dos anos de 2019, 2020 e 2021 receberão um auto de infração e poderão ser removidos. Já para aqueles que estão com o ano de 2022 sem vistoria, serão notificados para adequação.

“Atendendo a uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, foi dado um prazo de mais dois meses para que os permissionários regularizem a renovação de seus documentos junto a Semob. Essa vistoria garante a segurança dos passageiros. Possibilita àqueles que querem se manter no mercado, e tem interesse na regularização perante à Semob”, disse o diretor de Transporte da Semob,Nicolau Jorge Budib.

A vistoria é feita no pátio da Semob. Na capital, 604 táxis, 171 vans escolares e 76 mototaxistas estão devidamente regulamentados e estão autorizados a explorar o serviço de transporte de passageiros em veículos de duas rodas.

Táxis

Para que o condutor do veículo esteja apto a atender a população, é necessário que ele esteja cadastrado junto à Semob, responsável pela emissão do Alvará.Com a renovação da permissão em mãos, o proprietário e o permissionário do táxi (quando houver) devem encaminhar a documentação pessoal e do automóvel para a Semob, além de efetuar o pagamento das taxas e protocolo.

Durante a vistoria, o veículo passa por avaliação de suas condições estruturais e regulamentações específicas da modalidade, como por exemplo, a parte elétrica, a parte hidráulica, motor, suspensão, taxímetro regulado, cinto de segurança, pneus e condições gerais do carro.O condutor deve estar portando o certificado da capacitação de Condução de Passageiros, que o veículo respeite todos os itens de segurança como por exemplo os pneus, que devem estar em bom estado, que os cintos de segurança sejam acessíveis aos passageiros e, apesar de não influenciar em relação aos acidentes, é necessário também que o taxímetro esteja devidamente regulado. Outros itens que serão analisados estão previstos no artigo 22 da lei nº Nº 6.905/2022 – entre eles, os relacionados aos veículos que não poderão ter mais do que 10 (10) anos de fabricação e devem estar com a documentação em dia.O táxi que ficar três anos consecutivos sem fazer a vistoria, sai do sistema e fica inativo pela Prefeitura de Cuiabá, resultando na perda do ponto de táxi, e se for flagrado trabalhando de forma irregular estará sujeito a receber multa e até mesmo ser apreendido.

Vans Escolares

Para estar apto a realizar a inspeção, é necessário dar entrada no setor de Transportes com cópias da documentação do veículo e da carteira de motorista do dono do automóvel e de seu condutor, quando houver. Além disso, o responsável por realizar o deslocamento dos alunos deve estar com o Curso de Transporte de Passageiros em dia.Após o pagamento da vistoria, o responsável receberá uma autorização que deve ser apresentada no ato da avaliação, que acontece no pátio da Semob. Os principais itens inspecionados são os cintos de segurança equivalentes à quantidade exata de passageiros permitidos no veículo, tacógrafo em pleno funcionamento, qualidade dos pneus e iluminação no teto, tanto interior como exterior, prefixo do veículo e selo de vistoria.

Mototaxis

O Decreto Municipal N° 4.897/2010 normatizou a profissão na capital, tendo como base a lei federal n° 12.009/2009, que regulamentou a profissão.Durante a vistoria, entre os itens que são verificados estão as condições gerais do veículo, se está padronizado na cor verde e amarelo, precisa ter a placa vermelha, coletes, capacetes, o selo de vistoria do tanque do veículo referente ao ano, bem como a capacidade do condutor de operar em serviço regular. Nesse sentido,seguro de vida pessoal e para passageiro, além de atestado de antecedentes, comprovante de endereço, entre outros documentos.O serviço de mototáxi irregular é infração grave de trânsito, prevista no artigo 244, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo autuado, perda de cinco pontos na carteira e medida administrativa, como a apreensão do veículo até a regularização.A fiscalização é feita através de uma equipe volante permanente, em operações que são realizadas em vias de grande circulação ou através de recebimento de denúncia na Ouvidoria pelo telefone 0800 645 1517.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT