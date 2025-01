Semob arrecada uma tonelada de alimentos e primeira-dama prestigia ação

Mesmo após sete notificações formais, a empresa Locar Saneamento Ambiental continua a descumprir os compromissos estabelecidos no plano emergencial apresentado em reunião com o prefeito Abilio Brunini no dia 6 de janeiro. Falhas na coleta foram registradas diariamente, com diversos bairros atendidos apenas parcialmente e outros sequer contemplados pelo serviço essencial.

De acordo com relatórios emitidos pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), as falhas mais graves estão concentradas nas regiões oeste e norte da capital, além dos distritos.

As notificações advertiram a Locar sobre a insuficiência de melhorias significativas na coleta de lixo, mesmo após a apresentação do plano emergencial no dia 3 de dezembro de 2024.

“É fato que, no início de janeiro, havia um grande acúmulo de lixo nas ruas. No entanto, já se passaram 21 dias desde o início da implementação do plano emergencial, e os resultados estão aquém do necessário. Acompanhamos diariamente a operação, e a quantidade de caminhões utilizados pela empresa varia entre 23 e 25 por dia, sendo que aproximadamente metade desses veículos possui capacidade de 15m³, dois têm capacidade de 6m³, e menos da metade alcança os 19m³. Isso é insuficiente para atender um município do porte de Cuiabá”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Reginaldo Teixeira.

Segundo o planejamento apresentado, seriam necessários 29 caminhões compactadores com capacidade de 19m³, dois de 6m³ e um veículo de 15m³ equipado com munck para a coleta das lixeiras subterrâneas do centro da cidade.

“O cenário atual demonstra que a frota da Locar está abaixo do necessário para atender a demanda de Cuiabá. É imprescindível um aumento imediato no número de caminhões em operação para que a coleta melhore de maneira significativa”, reforçou o coordenador de Resíduos Sólidos da Limpurb, Henrique Ramos de Oliveira.

Outro problema apontado no documento é a ausência de veículos equipados com sistema de GPS, dificultando o monitoramento e a fiscalização do itinerário da coleta.

O secretário de Obras, Reginaldo Teixeira, também foi enfático ao apontar o prazo final estabelecido pela prefeitura. “A empresa Locar tem até o dia 6 de fevereiro para resolver a situação e atender plenamente às necessidades do município. Caso contrário, conforme determinação do prefeito Abilio Brunini, o contrato será rescindido, e outras providências serão tomadas para garantir que a população não fique sem esse serviço essencial”, afirmou.

#PraCegoVer

A foto mostra um homem usando um colete verde com a inscrição “LIMPURB”. No canto esquerdo, aparecem dois caminhões coletores de lixo, um branco e outro verde trafegando em estrada sem pavimentação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT