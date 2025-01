Semob atende ocorrência com carreta e orienta desvios em complexo viário

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) atendeu a uma ocorrência envolvendo uma carreta que colidiu com um poste, causando o rompimento de fios e danos a um semáforo na Avenida Miguel Sutil. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (20), próximo ao desvio criado para a continuidade das obras do Complexo Viário Leblon.

A equipe semafórica foi prontamente acionada e já está no local realizando os reparos necessários. “O trânsito está fluindo normalmente, sem registros de congestionamentos. Temos duas equipes trabalhando intensamente para concluir os serviços”, informou a coordenadora de Trânsito da Semob, Ariana Taveira.

O semáforo danificado já foi reinstalado, mas ainda é necessário que a concessionária Energisa conclua os reparos nos fios rompidos. “Ressaltamos a importância de seguir as sinalizações no local para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. Os motoristas precisam ficar atentos, para evitar incidentes como esse”, pontuou.

Essa intervenção faz parte de um projeto realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra). A trincheira do Jardim Leblon, um dos componentes principais do Complexo, está sendo construída na Avenida Miguel Sutil, sentido Coxipó-Rodoviária, e envolve a escavação de um túnel e outras melhorias.

A nova etapa das obras, que inclui a construção da trincheira no sentido Miguel Sutil-Rodoviária, tem previsão de duração de oito meses. O projeto também prevê o reforço das estruturas existentes para melhorar o fluxo de veículos entre a Avenida do CPA e a Avenida Miguel Sutil.

Para reduzir os impactos no trânsito, especialmente nos horários de pico, a Prefeitura de Cuiabá disponibilizou rotas alternativas, orientadas por painéis móveis, placas informativas e faixas aéreas instaladas na região.

Rotas alternativas durante a interdição

Sentido Avenida Fernando Corrêa da Costa – Rodoviária

O trecho próximo à distribuidora YAKAO estará bloqueado.

Motoristas devem virar à direita na Rua Couto Magalhães, depois à esquerda na Rua Nova, e seguir até a Avenida Arquimedes Pereira Lima.

Placas informativas orientarão o acesso à Avenida Miguel Sutil via Rua 8 de Janeiro.

Sentido Rodoviária – Avenida Fernando Corrêa da Costa

Para acessar a Avenida Arquimedes Pereira Lima, vire à esquerda na Rua Couto Magalhães e siga pela Rua Nova.

Continue até a Avenida Arquimedes Pereira Lima e siga para o Jardim das Américas, Jardim Imperial ou demais bairros da região.

Restrição para veículos pesados

O tráfego de caminhões pesados está proibido nesse desvio. Placas informativas indicam a restrição.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT