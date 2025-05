SEMOB disponibiliza WhatsApp para denúncias sobre trânsito na capital

O Fiscalizap é o canal oficial de denúncias da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) de Cuiabá, destinado à população. Por meio do número de WhatsApp (65) 9 9235-6950, o cidadão pode comunicar infrações de trânsito e situações emergenciais que comprometem a mobilidade nas ruas e avenidas da capital. Além do Fiscalizap, também está disponível o número 118 do Ciosp, que recebe denúncias.

De fevereiro a abril deste ano, foram registradas 1.249 denúncias por meio do Fiscalizap, das quais 942 foram atendidas. O mês de abril liderou com 504 registros.

Dentre os casos registrados, a principal reclamação foi o bloqueio de calçadas, com 174 denúncias, seguido do bloqueio de entrada e saída de imóveis, com 134 ocorrências, também relacionadas ao impedimento da passagem.

Na sequência, destacam-se as seguintes denúncias:

Estacionamento irregular (125)

Vagas de táxi (70)

Carga e descarga (50)

Veículo abandonado (42)

Sinalização/engenharia (27)

Obras nas vias (19)

O que pode ser denunciado pelo Fiscalizap à Semob:

Estacionamento irregular:

A menos de 5 metros da esquina;

Sobre passeios, faixas de pedestres ou canalizações;

Ocupação indevida de vagas reservadas (idosos, PCDs) sem credencial;

Em vagas exclusivas, como as destinadas a ambulâncias, táxis, carga e descarga;

Em frente a guias rebaixadas (garagens ou acessos);

Em fila dupla ou obstruindo a movimentação de outros veículos;

Em pontos de ônibus;

Sobre viadutos, pontes, túneis ou no canteiro central;

Na contramão de direção.

Situações emergenciais:

Veículos quebrados obstruindo a via;

Queda de árvores ou fios energizados;

Semáforos inoperantes;

Óleo na pista ou objetos na via;

Caçambas ou trailers irregulares;

Acidentes de trânsito ou engarrafamentos graves;

Placas de sinalização danificadas ou caídas;

Qualquer outro problema que coloque em risco a segurança ou a fluidez do trânsito.

Canal de Emergência – 118 (Ciosp)

Além do Fiscalizap, a população também pode acionar o número 118, que direciona as ocorrências emergenciais ao CIOSP. É mais uma ferramenta importante para garantir uma resposta rápida às situações que exigem atenção imediata das autoridades.

Segundo dados do Ciosp, os tipos de registros mais frequentes são:

41,9%: acidente de trânsito sem vítimas

17,8%: remoção de veículos

13,7%: acidente de trânsito com vítimas

2,9%: estacionamento irregular

1,2%: semáforos inoperantes

#PraCegoVer

A foto mostra a sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em Cuiabá. Na fachada, em verde, a identificação do local.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT