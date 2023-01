Semob e Limpurb reforçam ações para 38ª Corrida de Reis; Veja interdições no trânsito

A Prefeitura de Cuiabá, por meio de ações da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), mais uma vez, contribui com a prestação dos serviços públicos para a realização da 38ª edição da Corrida de Reis, que será realizada no próximo domingo dia (15).

Desde o início desta semana, equipes de trabalho da Limpurb estão atuando ao longo de todo o percurso por onde os atletas passarão no domingo. No total, são mais de 150 trabalhadores envolvidos na execução dos serviços de roçagem, capinação, varrição, poda de árvores e pintura de meio-fio. Os trabalhos estão sendo realizados nas avenidas Beira Rio, Ten. Cel. Duarte (Prainha) e Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA).

Além da ação pré-evento, a Limpurb também já preparou uma operação visando o atendimento da demanda posterior à prova. Ao fim da corrida, uma equipe estará à disposição para garantir a limpeza. Esta etapa conta ainda com a parceria de cooperativas de reciclagem, que auxiliarão na destinação correta de todo material coletado.

Já a Secretaria de Mobilidade Urbana atuará em todas as demandas relacionadas a interdições no trânsito. Desde às 5h desta quinta-feira (12), a Secretaria de Mobilidade já iniciou a interdição de trecho da Avenida do CPA, altura da Praça das Bandeiras, sentido Bairro/Centro.

Na sexta-feira (13), a partir de 20, haverá o fechamento da Avenida Dr. Paraná (acesso a ponte Sérgio Motta). Já a partir das 22h será realizado o fechamento da Av. do CPA (em frente a sede da FIEMT), sentido Bairro/Centro.

Já no sábado (14), a partir das 5h, será realizada a interdição da Av. do CPA em frente ao Shopping Pantanal, sentido Centro/Bairro.

“Todos os anos a Semob é parceira da TV Centro América para garantir uma melhor fluidez no trânsito, assim como a segurança dos participantes da prova da maior corrida de rua do nosso Estado. Nossos agentes serão distribuídos em vários pontos estratégicos até que o último participante conclua a prova. A gestão Emanuel Pinheiro investe para a promoção de práticas desportivas e garante um trânsito seguro”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego.