Semob faz nova interdição na Av. Miguel Sutil para obras no Complexo Viário Leblon

O Sine Municipal encerra a semana com 80 oportunidades para quem deseja reingressar no mercado de trabalho. O serviço, coordenado pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferece nesta sexta-feira (17) quatro vagas para serralheiros, com remuneração de R$ 3.200, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição e bonificações.

Para a função de operador de telemarketing, com vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD), o salário é de R$ 1.800 e inclui benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição e vale-transporte. Os candidatos devem possuir ensino médio completo.

Os interessados devem comparecer às unidades de atendimento do Sine Municipal, localizadas no Centro de Cuiabá e no bairro Coxipó. É necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovante de endereço e currículo atualizado.

Vale destacar que as vagas são rotativas, ou seja, podem ser preenchidas no mesmo dia e não estarão garantidas para os dias seguintes.

Além das oportunidades de emprego, o Sine também realiza atendimentos para a solicitação do seguro-desemprego. Para isso, o trabalhador deve apresentar os documentos entregues pela empresa no ato da rescisão contratual. O benefício é registrado diretamente no sistema do Governo Federal.

Os cidadãos também podem acessar as vagas e serviços do Sine de forma online, por meio do aplicativo Sine Fácil ou do portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Ambos os canais são atualizados diariamente, proporcionando mais agilidade e praticidade para quem busca recolocação no mercado de trabalho.

Informações importantes ao trabalhador

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de seguro-desemprego:

– Sine Coxipó (das 7h às 17h): Telefone e WhatsApp: (65) 3675-3113 / 99337-2799.

– Sine Centro (das 9h às 16h): Telefone: (65) 3321-0572.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT