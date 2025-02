Semob fiscaliza caminhões de carga que trafegam fora do horário permitido

A Secretaria de Mobilidade Urbana deu início nesta quinta-feira (13) a Operação Carga Pesada, destinada a fiscalizar caminhões que trafegam em Cuiabá. A ação realizada na Avenida Beira Rio, foi deflagrada com o intuito de evitar que caminhões acima de 24 toneladas circulem em Cuiabá, prejudicando o trânsito e a malha asfáltica.

No período da manhã, seis agentes de trânsito abordaram o total de 12 caminhões. Destes, sete foram autuados por infração prevista no Artigo 187 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que é circular em via pública fora do horário permitindo.

Outros dois retornaram, sem oferecer transtornos, aos seus destinos de origem. Outros três caminhões estavam com AET (Autorização Especial de Trânsito) vencidas. Documento que autoriza a circulação de veículos fora dos padrões ‘normais’ nas vias públicas, quando necessário.

A ação dos agentes de trânsito ocorreu após ser encaminhado denúncia de que caminhoneiros estão desviando da Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande, para entrar com cargas em Cuiabá a partir da Avenida Beira Rio.

A Semob ressalta que denúncias relacionadas ao trânsito podem ser encaminhadas pelo número de WhatsApp (65) 9 9235-6950.

#PraCegoVer#

A imagem ilustra dois agentes de trânsito vestidos com o traje de trabalho: camisa amarela e calça azul. Ambos estão próximos de um caminhão estacionado numa via pública.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT