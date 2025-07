Semob implanta novo semáforo e altera sentido da Rua Tangará da Serra no CPA 2

Já está em funcionamento o sistema semafórico no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Tangará da Serra, no CPA 2. A implantação, realizada na terça-feira (8) pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), atende a uma reivindicação antiga dos moradores da região, devido ao intenso fluxo de veículos no local, que dificultava a travessia de pedestres.

Além da instalação do semáforo, a Semob tornou a Rua Tangará da Serra uma via de sentido único, com destino ao CPA 1, visando ampliar a melhoria da trafegabilidade na região. Toda a sinalização necessária para orientar os motoristas também foi concluída, com a sinalização horizontal delimitando os locais de estacionamento na Rua Tangará, em cada quadra, e a sinalização vertical com placas de proibição de conversão à direita e à esquerda ao longo da via.

“Após avaliação, nossas equipes identificaram que tornar a Rua Tangará uma via de mão única melhora a fluidez do trânsito, minimiza os sinistros e garante a segurança dos moradores. Estamos atentos, com a intenção de garantir um trânsito mais seguro para todos. Mas é necessário o apoio dos motoristas no cumprimento das legislações de trânsito, o imprescindível para a melhoria que almejamos”, explicou a vice-prefeita e secretária municipal de Mobilidade Urbana, coronel Vânia Rosa.

A secretária conferiu in loco o funcionamento do semáforo ainda nas primeiras horas após a instalação, conversou com a equipe e observou a conduta de quem passava pelo trajeto.

O coordenador de manutenção semafórica da Semob, Ademir de Arruda, reforçou que a mudança na Rua Tangará evita os conflitos que ocorriam no cruzamento, onde os veículos podiam seguir para qualquer direção. “Agora, com essa alteração, somente a Avenida Brasil vai operar com dois fluxos, ou seja, mão dupla, e a Rua Tangará terá mão única. Em questão de dias, todos entenderão a dinâmica e se acostumarão com a mudança”, frisou.

Celular ao volante

Na quarta-feira (9), segundo o secretário adjunto da Semob, Lucas Tavares, as equipes flagraram diversos motoristas utilizando o celular ao volante. “Para conhecimento, todos foram autuados. Então, é preciso conscientização. Muitos incidentes estão associados ao uso do celular e podem ser evitados”, explicou.

A foto mostra a secretária de Mobilidade Urbana, coronel Vânia Rosa, observando os serviços de instalação do sistema semafórico na Avenida Brasil com a Rua Tangará, no CPA 2.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT