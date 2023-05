Semob inicia campanha Maio Amarelo que conscientiza sobre escolhas no trânsito

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) iniciou, nesta terça-feira (2), a campanha Maio Amarelo e neste ano, o tema é: “No trânsito, escolha a vida”. A campanha está em sua 10º edição e pretende conscientizar motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas sobre as escolhas que fazem no trânsito. Em Mato Grosso, o Maio Amarelo foi estabelecido pela Lei 10.415 de 26 de julho de 2016, de autoria do ex-deputado estadual e atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

“Este ano a campanha Maio Amarelo completa 10 anos de ação e é um movimento internacional e que leva as pessoas a conscientização pelo alto índice de mortes e acidentes de trânsito. Em Mato Grosso, o Maio Amarelo foi estabelecido pelo prefeito Emanuel Pinheiro, quando ele foi deputado. E a Prefeitura cumpre e promove as ações educativas colocando motoristas, pedestres, ciclistas e e motociclistas para usar a consciência com respeito e gentileza para fazer um trânsito mais seguro e humanizado. Cabe ressaltar que a maioria dos sinistros (acidentes) de trânsito foi fruto de uma escolha errada. O Brasil, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), continua entre os países campões de ocorrências, ocupando o terceiro lugar com mais mortes no trânsito”, comentou o secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Juares Samaniego.

Conforme o diretor de Trânsito da Semob, Michel Diniz, a pasta começou com ações de conscientização com ações de orientações e palestras em diversas empresas da capital, ações no trânsito com os agentes e também ilustrações de acidentes com carros batidos com mensagens para alertar os motoristas. “Têm mensagens para aqueles que não usam cinto de segurança, para aqueles que exageram na velocidade e para aqueles que estão dirigindo e estão usando o celular. É preciso que o cidadão tenha consciência sobre os perigos que esses itens descritos nas faixas podem ocasionar, concluiu ele.

A Semob também participa de atividades desenvolvidas pelo Detran-MT, juntamente com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outras instituições que atuam no trânsito.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT