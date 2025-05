Semob interdita dois cruzamentos da Avenida do CPA neste sábado

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) vai interditar dois trechos da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA) a partir das 9h deste sábado (11). As interdições ocorrerão na Avenida Desembargador Carlos Avalone, que dá acesso à Av. do CPA, e na Rua Júlio Domingos de Campos, via de entrada para o Centro Político Administrativo.

A previsão é que as interdições permaneçam por aproximadamente 20 dias, devido à execução de obras para implantação do pavimento rígido de concreto e retirada da massa asfáltica nas proximidades do canteiro central da Av. do CPA. Os pontos afetados são os cruzamentos nas esquinas do Senac e da Jucemat.

“São vias de mão única, uma de subida e outra de descida. Para quem vem do CPA em direção ao Centro e costuma subir a Rua Júlio Domingos de Campos, ao lado da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Jucemat), com destino ao Palácio Paiaguás ou à Assembleia Legislativa, encontrará a via fechada. O mesmo ocorrerá para quem utiliza a Av. Des. Carlos Avalone para acessar a Av. do CPA com destino aos bairros Morada do Ouro e **CPA”, explicou o diretor de Trânsito da Semob, Pedro César Gonçalves.

Equipes da Semob estarão no local orientando os condutores e monitorando o trânsito para minimizar impactos no fluxo de veículos. Diante da necessidade de alterações viárias devido às obras do BRT, a orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas.

Desvios

Sentido bairro–Centro (Av. do CPA): os condutores devem seguir em direção à Avenida Leônidas Mendes, acessar o bairro Morada do Ouro, realizar o retorno em frente ao posto de gasolina e cruzar a pista.

Sentido Centro Político–bairro: a orientação é fazer o retorno em frente à Avenida Argélia, ao lado do Shopping Pantanal.

SERVIÇO

O quê: Interdição de vias na Av. do CPA

Quando: Sábado (11/05)

Horário: A partir das 9h

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT