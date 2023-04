Semob notifica proprietários de veículos apreendidos e não retirados há mais de 60 dias

O tradicional Festival da Pamonha promoveu a visitação de cerca de 18 mil pessoas à comunidade do Rio dos Peixes, no km 23 da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), nos quatro dias de evento (20 a 23 de abril. Conforme dados da Secretaria Municipal de Turismo, foram comercializadas cerca de 36 toneladas de produtos derivados do milho.

A festa, que já está em sua 4º edição, foi criada em 2018 na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. O evento foi organizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio das Secretarias de Turismo, de Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Mobilidade Urbana (Semob) e Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), e integra o calendário de eventos em celebração aos 304 anos da capital.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, agradeceu o empenho da comunidade, que juntamente com os secretários e demais servidores que trabalharam incansavelmente para que a festa fosse um sucesso.

“Quero agradecer a todos os envolvidos, a comunidade do Rio dos Peixes e a equipe da Prefeitura de Cuiabá. Este é o quarto festival da pamonha e a cada ano que se passa o sucesso é maior, com aumento de vendas nós geramos mais recursos e empregos para comunidade. Lembro que no passado, antes de assumir a Prefeitura, aqui havia apenas três ou quatro estabelecimentos. Hoje, olha o que temos. A tendência é crescer muito mais. Obrigado a todos por ajudar a tornar esse festival em um grande evento, que vai fazer parte oficialmente do calendário de Cuiabá. Já temos uma proposta de Lei na Câmara de Cuiabá, de autoria dos vereadores Renivaldo Nascimento e Rogério Varanda, que vai oficializar esse evento como uma das programações do aniversário da capital”, comentou o prefeito.

A secretária de Turismo, Nilza Taques, explica que, as informações do Corpo de Bombeiros apontam, que diariamente, cerca de 4,5 mil pessoas, passaram pelo festival. Ela ainda cita que o evento de 2023 superou a expectativa de vendas.

“A 4º edição do Festival da Pamonha superou as nossas expectativas, porque inicialmente tínhamos pensado em atingir 30 toneladas e chegamos a 36 toneladas em produtos comercializados. Isso é muito positivo, tivemos novidades de pamonhas de pequi, carne seca, jiló, caldo de quenga e os sabores tradicionais tivemos produtos de artesanatos e comidas típicas. É muito importante essa parceria com a comunidade para que esse evento se realize com todo esse sucesso. Quero agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro pela confiança em designar esse projeto a nós, da Secretaria de Turismo com parceria com as demais pastas, de Agricultura, com a Semob e com a Limpurb”, disse.

Proprietário da pamonharia Natural do Milho Verde, José Célio Rogério do Santos, conta que a comunidade tem uma imensa gratidão pelo prefeito Emanuel Pinheiro, que motivou a criação do Festival da Pamonha. “Em 2018, o secretário Francisco Vuolo, em uma visita à comunidade, e nos falou que a Prefeitura de Cuiabá tinha o interesse em criar o festival juntamente com a comunidade. E na primeira edição foi uma benção, e agora no 4º evento, com o apoio a Prefeitura e a comunidade cresceu muito por causa dessa ação. Hoje, temos 20 pamonheiros. Agradecemos ainda o apoio da Prefeitura por instalar 30 barracas para os pequenos comerciantes que puderam comercializar também artesanatos, macarrão, bolos e outros itens. Quanto aos empregos gerados, somente eu realizei 24 contratações. E as no geral, creio que 150 pessoas foram contratadas somente nas pamonharias, porque temos ainda os restaurantes e distribuidoras. A comunidade agradece o prefeito que olhou para nós. Que Deus abençoe o prefeito que dê saúde e sabedoria a ele para administrar Cuiabá”, conta.

O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, destacou o potencial da região. “Quero agradecer todo carinho da comunidade que transforma cada vez mais esse ponto em parada obrigatória. Quem sobe ou desce a rodovia Emanuel Pinheiro já sabe da oferta de produtos de qualidade, e é natural parar aqui no Rio dos Peixes. É importante destacar a visão da Prefeitura de Cuiabá por meio de suas secretarias atendendo a determinação do prefeito de chegar na frente. A Prefeitura enxergou que comunidade há 5 anos tinha um potencial econômico, e hoje, podemos considerar essa região com destaque que por meio de um evento integra todo município numa atividade em uma importante via de eixo de integração de Cuiabá com a Chapada dos Guimarães. E assim, fomentando a economia e fortalecendo o produtor e a pequena propriedade e sobretudo consolidando o comércio tradicional da gastronomia extremamente rica. Essa visão faz a diferença para o fortalecimento da Cultura, Turismo e Agricultura Familiar do nosso município”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT