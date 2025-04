Semob orienta sobre cartão de identificação em vagas de PCDs e idosos

Com o compromisso de fortalecer a autonomia econômica feminina e ampliar o acesso ao mercado de trabalho, a Secretaria Municipal da Mulher realiza, de 7 a 11 de abril, um Feirão de Empregos exclusivo para mulheres, ofertando mais de 300 vagas em diversas áreas. O evento, que celebra o aniversário de 306 anos de Cuiabá, será realizado na sede da Secretaria Municipal da Mulher, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 490, região central de Cuiabá.

A iniciativa conta com a parceria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL Cuiabá), com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a Secretaria de Agricultura e Trabalho, Sine Municipal, Shopping Estação, Grupo Pereira e Grupo Solar Coca-Cola, consolidando um esforço conjunto para impulsionar oportunidades profissionais para as cuiabanas.

Há oportunidades para diversas funções, incluindo almoxarifado, analista de vendas, atendente de loja, auxiliar de cozinha, costureira, camareira, operadora de caixa, recreadora infantil, gerência, entre outras.

Sob a liderança da secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, a Secretaria Municipal da Mulher será responsável por receber currículos e encaminhar as candidatas às oportunidades disponíveis. Interessadas podem enviar seus currículos pelos números de WhatsApp: (65) 98455-0981 e (65) 99917-7739.

Segundo a Hadassah, a ação conecta mulheres em busca de uma colocação no mercado de trabalho aos empregadores, além de promover qualificação por meio do Programa Escola da Mulher.

“Essa ação pretende conectar as empresas parceiras, no âmbito de Cuiabá, às nossas mulheres. O grande objetivo é proporcionar autonomia financeira a essas mulheres, oferecendo oportunidade de ter sua carteira assinada em ambientes de trabalho, que valorizem sua qualificação. Este será o primeiro mutirão do ano, lançado em comemoração ao aniversário de Cuiabá. Além disso, toda primeira semana de cada mês, a Secretaria da Mulher oferecerá novas oportunidades para as mulheres”, afirmou Hadassah.

Capacitação Profissional

Além das vagas de emprego, a Secretaria Municipal da Mulher também está promovendo cursos gratuitos de qualificação profissional, em parceria com o Senac, para preparar ainda mais as mulheres para o mercado de trabalho. As inscrições estão oficialmente abertas para as seguintes qualificações: Curso de Qualidade no Atendimento, Curso de Preparo e Vendas de Hambúrguer Artesanal e Curso de Técnicas de Chocolataria. Clique aqui e veja como se inscrever final da matéria

De acordo com a secretária adjunta da Mulher, Stefanya Paiva, o mutirão reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer suporte para que mais mulheres alcancem a independência financeira, conquistem espaço no mercado de trabalho e se qualifiquem profissionalmente.

“Nosso objetivo é proporcionar às mulheres não apenas vagas de emprego, mas também ferramentas para que possam crescer profissionalmente e garantir sua autonomia. Queremos abrir portas e transformar vidas por meio da empregabilidade e da capacitação”, destacou Stefanya Paiva.

Veja quais cursos estão com inscrições abertas:

Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas por meio do formulário online disponível no link: https://formulario.mt.senac.br/lead/educacao-que-transforma.

Curso de Qualidade no Atendimento

Período: 05/05/2025 a 26/05/2025 13h30 às 17h30 (terças e quintas-feiras)

Local: Auditório da Secretaria Municipal da Mulher – Av. Pres.

Getúlio Vargas, 400, Popular, Cuiabá.

Curso de Preparo e Vendas de Hambúrguer Artesanal

Data: 14/04/2025 a 17/04/2025 07h30 às 11h30 (segunda a quinta-feira).

Local: Igreja Adna | R. Gregório de Matos Guerra, 10 – Santa Cruz,

Cuiabá.

Curso de Técnicas de Chocolataria

Data: 14/04/2025 a 07/05/2025 13h às 17h (segunda a sexta-feira).

Local: SENAC | Av. Edgar Vieira, 1.625 – Boa Esperança, Cuiabá-MT, 78068-600, Cuiabá.

#PraCegoVer

A foto mostra recepção da sede da Secretaria Municipal da Mulher, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 490, região central de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT