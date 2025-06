Semob orienta trabalhadores de universidade sobre Sinistros de Percurso

Ana Claúdia Fortes – assessoria Vereadora Maysa Leão

Com o objetivo de promover um debate urgente e necessário sobre a inclusão no mercado de trabalho, a vereadora Maysa Leão (Republicanos), em parceria com o Projeto Oportunizar, realiza no próximo dia 16 de julho, das 8h30 às 11h30, no Plenarinho da Câmara Municipal de Cuiabá, o 1º Encontro Municipal da Empregabilidade Trans e LGBTQIAPN+.

O evento é um desdobramento de uma reunião entre a parlamentar e os representantes do projeto – Rafael Carmo, coordenador do Oportunizar II Maria Eduarda, assistente de coordenação e Cláudia Coutinho, da Rede Trans – em que ficou evidente a urgência de criar um espaço de escuta, articulação e encaminhamento de propostas voltadas à população LGBTQIAPN+ na capital.

“A falta de políticas públicas eficazes e a exclusão histórica da população trans e LGBTQIAPN+ do mercado de trabalho exigem de nós, representantes públicos, ação imediata. Este encontro nasce da escuta, do compromisso e da parceria com quem já atua na linha de frente dessa luta”, afirma a vereadora Maysa Leão.

Durante o evento, será apresentada a metodologia do Projeto Oportunizar, desenvolvido pela Rede Trans Brasil, que se consolidou a partir da escuta direta de mais de mil pessoas trans e travestis em todo o país. Os dados revelam um cenário preocupante: cerca de 30% das pessoas entrevistadas não possuem qualquer renda 60% não concluíram o ensino médio e quase 40% não têm o ensino fundamental completo.

Esses indicadores reforçam a necessidade de ações estruturantes que integrem educação, capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, como pontua a vereadora:

“Sem o compromisso de ouvir diretamente as pessoas afetadas, não há como elaborar soluções reais. Por isso, faço um chamado: participem! A sua voz pode mudar caminhos.”

O encontro contará com a presença da articuladora da Rede Trans Brasil, Claudia Coutinho que apresentará as frentes de atuação do Projeto Oportunizar e promoverá um diálogo aberto sobre desafios e oportunidades para a população LGBTQIAPN+ em Mato Grosso.

As inscrições são limitadas, gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (65) 99921-0999

Serviço:

1º Encontro Municipal da Empregabilidade Trans e LGBTQIAPN+

Data: 16 de julho de 2025 (terça-feira)

Horário: Das 8h30 às 11h30

Local: Plenarinho da Câmara Municipal de Cuiabá