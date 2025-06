Semob orienta trânsito na Lavagem do Rosário e Marcha Para Jesus

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Cultura preparou uma programação recheada de atividades culturais, esportivas e de cidadania como parte da festividade na reabertura do Complexo Multiuso Passaredo, neste sábado (28). O “Dia Passaredo” terá início às 8h e vai até 16h, incluindo atendimento ao público nas áreas da saúde, educação e bem-estar, tudo aberto ao público.

Haverá torneios de futsal infantil e de vôlei adulto, apresentações de artes marciais e musicais, dança de Siriri e recreação infantil. O Complexo está localizado na Rua F, do bairro Jardim Passaredo.

E atendimento ao público para curso de qualificação e vagas de emprego, orientação jurídica para violência doméstica, teste rápido IST, pesagem para o bolsa família, vacinação, CAD único, orientação previdenciária, massagem, avaliação de bioimpedância e orientação nutricional, esmaltação, corte de cabelo masculino e atendimento médico e com enfermeiro.

A reabertura é aguardada pelos moradores do Jardim Passaredo, e de outros cinco bairros da região atendidos no local: São Francisco, Tijucal, Recanto do Sol, Jardim dos Ipês, além do Osmar Cabral que também costumam participar. Estava fechado desde a transição, há seis meses, período em foi definido que o espaço seria administrado pela Secretaria de Cultura, cedido pela Secretaria Municipal de Educação.

“Nada melhor que promover ações de cultura e cidadania junto a comunidade para celebrar esse importante recomeço do espaço. Além de valorizar os espaços públicos, estamos aproximando a gestão pública da população e oportunizando atividades para o público de uma ampla região”, disse o secretário Municipal de Cultura, Johnny Everson.

O clima de expectativa com a retomada dos serviços oferecidos para a comunidade contagiou inclusive a equipe que trabalha no local. Para a auxiliar administrativo do Complexo Passaredo, Jocilaine da Costa, “será ainda melhor do que já foi, com o envolvimento da gestão, e com uma série de opções em diferentes áreas”.

E ela está certa. Segundo o servidor efetivo da Secretaria de Cultura e coordenador interino do espaço, Rosberg Rabelo Martins, a reativação das atividades vai dar vida ao Complexo Passaredo. E já projeta-se a ampliação de outras num futuro próximo.

“Aulas de viola de cocho já estão acontecendo, a biblioteca já está funcionando e teremos aulas de leitura a partir do dia 28 (data da reabertura), a Federação do Judô virá para cá para ministrar aulas de judô, teremos aulas de instrumentos musicais como violão e viola de cocho, de Siriri, que são tradicionais da nossa cultura cuiabana, de esportes e atividades para o público da terceira idade, entre outras”, revelou confiante.

O prefeito Abilio Brunini ressaltou a importância da reabertura do local. “O Complexo Passaredo é um espaço para acolher, educar e inspirar. E preencher o cotidiano das pessoas com conhecimento, com atividades culturais e com convivência é, acima de tudo, promover o crescimento saudável da nossa sociedade. Portanto, essa reabertura representa muito mais do que a entrega de um espaço físico. Este é um equipamento fundamental para promover a cultura, o lazer e o acesso a serviços públicos importantes para a comunidade”, destacou.

ESTRUTURA

O espaço foi inaugurado há quatro anos e, no final do ano passado foi entregue o campo de futebol, mas sem a devida conclusão. Também é da antiga gestão, a descaracterização do local, que apresenta uma fachada totalmente branca, onde foi retirada toda a pintura artística que identificava o Complexo Passaredo.

O amplo espaço possui quadra de areia, de futsal e de vôlei, pista de skate, campo de futebol, parquinho infantil, além de 8 salas para cursos e oficinas, cine teatro, biblioteca, cozinha, refeitório para até 30 pessoas, e banheiros, entre eles dois para pessoas com deficiência (PCD).

“Ainda precisa de ajustes, a fachada foi descaracterizada pela antiga gestão. Mas não dá para deixar um espaço importante como este fechado. Estamos reabrindo para o atendimento e vamos melhorando com ele em pleno funcionamento. O prefeito Abilio Brunini assumiu a gestão em meio a muita dificuldade financeira. O Decreto de calamidade está prestes a findar e cremos que muita coisa será melhorada na gestão, incluindo a Cultura”, pontuou Johnny Everson.

#PraCegoVer

A imagem mostra a entrada do Complexo Passaredo, com pintura branca.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT