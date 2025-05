Semob promove “Amigo da Rodada” durante Semana do Cavalo

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) desenvolverá uma vasta programação durante todo mês de maio voltada para a conscientização no trânsito. As iniciativas vão abranger desde o público infantil, com atividades lúdicas, ao público adulto, com palestras e utilização do etilômetro. Esse ano o “Maio Amarelo” traz o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”. A agenda de prevenções é mundial e, em Cuiabá, o lançamento acontecerá nesta sexta-feira (2), às 20h, na Acrimat, durante a Semana do Cavalo. Na oportunidade, a ação “Amigo da rodada” contará com conscientização da operação lei seca, com óculos simulador de embriaguez e etilômetro.

“O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização internacional, e muito importante para todos nós, principalmente para as atividades da Semob. Tem como objetivo principal, promover a segurança no trânsito, reduzindo sinistros (acidentes). Trata-se de uma iniciativa que busca mobilizar a sociedade, incluindo todos os poderes públicos e privado visando discutir o tema e implementar ações, que visam melhorar a segurança viária”, explicou o agente palestrante de trânsito e transporte da Semob, Marcus Roberto Garé.

As ações da Semob contemplarão áreas diversas, entre elas a educação no trânsito. Palestras com o objetivo de trabalhar para redução de sinistros (acidentes), tido como um dos principais gargalos atualmente, em virtude das consequências que esses acidentes trazem para a sociedade e para o poder público. “Ao reduzir o número de mortes e feridos, é possível gerar economia e reverter esses recursos na ampliação de outras frentes de trabalho”, frisou Garé.

Na segunda-feira (6) às 8h, haverá dinâmica infantil no Ceic Amália Curso, para a criançada, onde, com atividades lúdicas e brincadeiras se aplicam o conhecimento sobre o trânsito. E assim, em outros locais no decorrer da programação do mês.

As palestras ocorrerão em várias empresas, na Fiemt, no Sebrae, no auditório da Prefeitura, além de intervenções no terminal do transporte coletivo.

Além das ações integradas, com órgãos de segurança pública, que é o amigo da rodada, bares da Capital, com a apresentação do etilômetro para que as pessoas conheçam o instrumento, façam o teste, sintam o quanto estão bebendo, e o valor que teriam que pagar caso fossem flagrados na lei seca.

“O amigo da rodada é um braço da Lei Seca, mas é um braço educativo. E o foco da Semob é a prevenção de acidentes adotando medidas de segurança antes que ele ocorra, então é uma mudança cultural e é isso que a Semob vai trabalhar durante o mês com muita força e muito determinação”, frisou a vice-prefeita e secretária Municipal de Mobilidade Urbana, Vânia Rosa.

Além de agentes da Semob, também participarão das ações, as forças de segurança pública, entre eles Detran-MT, Polícia Judiciária Civil, Gabinete de Gestão Integrada (GGI) do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTRAN) e sistema sócio educativo.

#PraCegoVer

A foto mostra dois agentes da Semob verificando documentos. Eles estão em via pública, vestindo uniformes amarelo e azul.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT