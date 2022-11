Semob realiza audiência pública para apresentar Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade de Cuiabá

Oitenta meninas do Programa Siminina, da unidade do bairro 1ª de Março, participaram, no último sábado (5), da cantata de Natal do Shopping Três Américas, evento que marca a chegada do Papai Noel e as comemorações natalinas do conglomerado.

A preparação para a composição musical, direcionada para uma ou mais vozes, foi feita, de forma voluntária, pela cantora Regina Rangel. O treinamento, de uma hora diária, foi realizado ao longo de 15 dias, de forma coletiva.

“Nós tínhamos pouco tempo para trabalhar a voz delas, fizemos de forma única já que não era possível trabalhar uma por uma. Eu Tive que fazer esse trabalho o mais simples possível, cantando junto com elas. É um prazer muito grande trabalhar com as meninas, crianças são tudo de bom”, disse.

Segundo a coordenadora do Programa Siminina, Dalma Beatriz, desde 2017, sob orientação do Núcleo de Apoio à Primeira-dama, o Siminina recebe apoio de pessoas e da iniciativa privada em diversas ocasiões.

“A reconstrução do conceito de atendimento das meninas, feito pela primeira-dama Márcia Pinheiro, no início da gestão mudou a forma como buscamos trabalhar com as meninas. E isso abriu as portas para que empresas, grupos e outros segmentos interessassem em envolvê-las em suas atividades sociais”, contou.

É a segunda vez, em 2022, que o Shopping Três Américas convida o programa Siminina para atividades socioeducativas. Em agosto, 100 meninas participaram do tradicional MC Dia Feliz, ação de arrecadação de fundos para o combate ao câncer infantojuvenil.

“Para nós do Shopping 3 Américas, foi um prazer e uma honra, mais uma vez poder contar com a presença das Simininas. Desta vez, em especial, com a apresentação do Coral na nossa chegada de Papai Noel. Foi realmente um dos pontos altos da festa, a apresentação impecável das crianças, trouxe de volta a magia dos antigos natais ao nosso shopping e com certeza emocionou a todos os presentes”, reiterou o Gerente de Marketing do shopping, Patrick Lima.