Semob realiza leilões de veículos apreendidos ou removidos há mais de 60 dias

A Secretaria Municipal da Mulher divulgou durante a romaria fluvial e na procissão pelas ruas de Cuiabá o projeto “Unidos pela Fé”. A iniciativa fortalece as ações de enfrentamento a violência doméstica. Os eventos, realizados no domingo (16), integraram a programação em homenagem aos 304 anos de Cuiabá e honra ao padroeiro da cidade Senhor Bom Jesus de Cuiabá. O evento, organizado pela Mitra Arquidiocesana de Cuiabá contou ainda com a presença da primeira-dama, Marcia Pinheiro.

De acordo com a secretária da pasta, Cely Almeida, sempre será oportuno, em qualquer ambiente que se propague vida, amor e paz, falar e defender as mulheres vítimas de violência.

Ela ressalta que foi pensando em divulgar as ações da Secretaria e informar à sociedade quanto a existência de rede de amparo que auxilia a quebra do ciclo de violência. Pelo projeto “Unidos pela fé”, as servidoras da pasta irão percorrer igrejas para anunciar que Cuiabá mantém uma política social de conscientização e que também mantém o amparo às mulheres.

“Apresentamos o projeto para o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antonio da Silva, que abriu as portas de todas as comunidades para que conheçam e divulguem este projeto. Quero deixar claro que o projeto abarcará todas as religiões. O trabalho é o de cuidar de todas as mulheres”, explica.

Para Rosália Costa, é muito importante em momentos tão significativos como a homenagem ao padroeiro da cidade, mostrar que existe um lugar onde a mulher pode ser ouvida e acolhida.

“Infelizmente, toda mulher já passou ou ainda vive alguma forma de violência. O trabalho da Secretaria da Mulher desperta o amor ao próximo, a acolhida.

“A fé sem obras não vale de nada e é lindo presenciar em um momento tão grande de amor pelo Bom Jesus mulheres que se fazem presente e querem cuidar da gente. Todos os envolvidos neste projeto estão de parabéns”, afirma.

Segundo o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário, esse momento de fé é uma ação de Deus para todos os seus filhos e filhas. “Jesus que veio revelar para nós o rosto do pai que é o rosto do amor, da ternura, da misericórdia, da paz, da justiça e da vida. Fazer essa caminhada além dos nossos passos, da nossa caminhada é um testemunho do que é Jesus para nós e ter a parceria da secretaria da mulher com essa temática contra a violência doméstica vem ao encontro do que Jesus quer de nós. Amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT