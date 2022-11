Semob realiza leilões nos dias 13 e 16 de dezembro; Confira

O leilão classifica os lotes como conservados, sucatas aproveitáveis, sucatas aproveitáveis com motor inservível ou sucatas inservíveis.

Os veículos que serão leiloados poderão ser vistos nos dias 07, 08, 09 e 12 de dezembro, das 09h às 12h e 14h às 16h, no seguinte local: no site www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando Legal/SEMOB, onde se encontram acautelados, situado na Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina. As fotos divulgadas no site são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens. O procedimento é realizado de acordo com as Leis Federais nº 8.078, de 1990, Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº. 9.503, de 1997, Lei nº. 13.160, de 2015, Decreto Federal nº. 21.981, de 1932, Resolução Contran nº. 623, de 2016, bem como a legislação.

O Edital de Leilão contendo as especificações e as condições de participação, bem como a relação dos lotes está disponível no site da Foco Leilões.