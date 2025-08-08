Semob realizará leilão de carros em Cuiabá no dia 26

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), realizará, no dia 26 de agosto, um leilão para a venda de veículos apreendidos, removidos ou recolhidos há mais de 60 dias e não retirados por seus proprietários.

A licitação será na modalidade leilão, do tipo maior lance por lote, exclusivamente online, por meio do site https://eblonline.com.br, a partir das 9h. A Empresa Brasileira de Leilões é responsável pela plataforma digital, cabendo a ela apenas as obrigações relativas à realização do leilão online e presencial.

O cadastro prévio do usuário é requisito fundamental para participar de forma eletrônica. Ele deve ser feito com, no mínimo, 48 horas de antecedência ao início do pregão, para análise dos dados e confirmação da participação. O arrematante que realizar a compra online receberá, no e-mail cadastrado, o boleto referente ao valor da arrematação e às taxas aplicáveis.

Os interessados poderão realizar vistoria prévia nos dias 21, 22 e 25 de agosto de 2025, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no pátio da Translog/Semob-MT, situado na Avenida Beira Rio, s/n, Lote A01, bairro Jardim Bela Marina, em Cuiabá.

Os lotes disponíveis são aqueles que não foram vendidos em leilões anteriores, realizados nos anos de 2023 e 2024, sendo incluídos como remanescentes neste leilão, de acordo com as condições previstas nos §§ 2º e 3º do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro.

É permitida apenas a avaliação visual dos lotes nos locais de exposição, sendo proibidos procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças. As fotos divulgadas no site www.eblonline.com.br são meramente ilustrativas e não servem como referência para o estado real dos bens.

O edital de leilão, bem como a lista de lotes, pode ser alterado até a data do pregão. Os interessados devem acompanhar possíveis atualizações nos sites mencionados.

Para visualizar o edital na íntegra, clique no anexo: https://cuiaba.mt.gov.br/storage/webdisco/2025/08/08/outros/2025-08-08-18-13-edital-de-leilao-cuiaba0125-2-689676a6bce01.pdf

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT