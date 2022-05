Semob tem extensa programação para prevenção de acidentes e educação no trânsito

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), aderiu à campanha internacional ‘Maio Amarelo’. Neste ano, o movimento traz o tema: Juntos Salvamos Vidas 2022. As atividades são desenvolvidas em parceria com órgãos como Detran, Polícia Judiciária Civil (Delegacia de Trânsito), Polícia Militar (Batalhão de Trânsito) e com a Guarda Municipal de Várzea Grande.

Conforme o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, para o ‘Maio Amarelo’ estão programadas várias ações de educação no trânsito, em conjunto com os demais órgãos que atuam na fiscalização de trânsito. Os agentes também participam da ‘Semana da Transparência’ entre os dias 24 a 26. O evento é organizado pela Controladoria Geral do Município e terá equipe da coordenação de educação da Semob, que ministrará palestra e distribuirá brindes para as crianças.

“Além disso, haverá abordagens com panfletagens com campanhas educativas contra acidentes de trânsito e de respeito ao trânsito. Teremos a aplicação do programa que já existe, que é o “Motorista da Rodada”, com abordagens de pessoas nos bares. Serão feitos testes de bafômetros sem que as pessoas sejam penalizadas com multas. E,se tiver uma pessoa que não está fazendo consumo de bebida alcoólica na mesa, ela receberá um brinde. Essa ação será integrada com demais órgãos ligados ao trânsito”, comentou o responsável da pasta.

Como parte da programação, também haverá carros envolvidos em acidentes colocados em pontos estratégicos, para conscientizar as pessoas sobre os perigos no trânsito e sobre a importância para os motoristas e motociclistas de seguirem as normas de trânsito e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Semob também participa de eventos sobre educação no trânsito em parceria com a Água Cuiabá e também em uma ação integrada com os órgãos estaduais de segurança pública nas operações da Lei Seca.