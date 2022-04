Sempre e cada vez mais por Cuiabá!

Hoje é um dia mais do que especial, dia em que nossa querida Cuiabá completa 303 anos de história e tradição. Eu me sinto extremamente honrado por mais um ano poder comemorar essa data, sendo o prefeito da minha cidade. Essa cidade que sempre encantou todos pela beleza e hospitalidade. Cuiabá está em novo momento, em franca ascendência e se tornará, em poucos anos, uma das capitais mais futuristas, tecnológicas e sustentáveis do país. É a realização de um sonho de infância que compartilho com todos os cuiabanos.

Hoje também celebramos os 40 anos de doação do Palácio Alencastro ao Município, quando o prédio deixou de abrigar as instalações do Governo do Estado e acolheu a Prefeitura de Cuiabá.

É justo que se faça aqui um resgate histórico de um símbolo da cuiabania. Em 1819, o antigo prédio adquirido pelo brigadeiro Jerônimo Joaquim Nunes e pelo nono e último capitão-general da capitania de Mato Grosso, Francisco de Paula Magessi Tavares, abrigava o Palácio da Presidência do Estado. Em 1940, por meio do decreto do interventor Júlio Strubing Müller, a edificação passou a se chamar oficialmente de Palácio Alencastro.

Em 1959, o prédio foi demolido, no governo de João Ponce de Arruda e deu lugar a uma nova estrutura com sete pavimentos, subsolo, terraço, fachadas livres, janela em fita, tornando-se o marco da arquitetura moderna e se transformando na sede do Governo estadual. Nos anos 70, com o crescimento do fluxo migratório, a Capital se expandiu rapidamente, e as instalações precisavam de mais espaço. Foi no governo de José Fragelli, que a sede do administrativo estadual foi transferida ao Centro Político Administrativo. Desocupado, no dia 8 de abril de 1982, foi doado ao município.

De lá para cá muita coisa já mudou e, mais do que como prefeito Capital, cuiabano de pé rachado, posso afirmar que Cuiabá tem se transformado a cada dia, mas sem deixar de lado a essência da cuiabania. É na estrutura do Alencastro que mantemos viva a história de cada gestor que por aqui passou. No sétimo andar, a caminho do meu gabinete encontra-se um tesouro cuiabano, que relata com riqueza de detalhes a história representada pelos 50 quadros dos ex-prefeitos. Do alto prédio, no terraço, posso contemplar as belezas e vislumbrar o crescimento da cidade e, mais do que isso, consigo ainda prospectar Cuiabá além da fronteira visual.

Com o coração repleto de paixão pela nossa cidade, investimos no crescimento e no resgate da nossa história, cultura e tradição. E foi nessa ânsia de continuar avançando, da nossa capacidade de superação e de lutar por aqueles que amamos, que Cuiabá vai se transformando. São indicadores extraordinários, que mostram que a Capital mato-grossense avança a passos largos para construção de uma cidade mais justa e inclusiva.

Indicadores esses, que mostram que Cuiabá está entre as 10 melhores cidades brasileiras para se empreender, com iniciativas para fomentar a economia local e a geração de empregos. São dados que apontam os avanços na educação, com entregas de novos Centros Educacionais Infantis Cuiabano, entrega de kit escolares e valorização de profissionais. São avanços na saúde, entregas de novas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento. São melhorias na infraestrutura, como a construção da Avenida Contorno Leste, a maior via estruturante dos últimos 50 anos de Cuiabá. Além de tudo isso, é a melhoria na qualidade de vida do nosso povo com investimentos nas áreas de cultura, esporte e lazer, como a reforma do estádio Eurico Gaspar Dutra e a entrega de mais de 150 espaços de lazer e parques públicos.

Enfim, todo esse sucesso é motivo de orgulho, que divido com toda a população cuiabana. Juntos, continuaremos avançado. E como sempre digo, é pra frente Cuiabá! Parabéns pelos seus 303 anos! Eu te amo Cuiabá!