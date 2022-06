Senado aprova PEC que dá sinal verde a piso nacional da enfermagem

Pacientes que aguardam por cirurgias eletivas do programa Mais MT Cirurgias estão faltando à consulta e exames pré-operatórios de risco cirúrgico. Com o início dos procedimentos desde o dia 26 de maio, no antigo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), apenas 70% do total de pacientes contactados comparecem até segunda-feira (30). A consulta e exames pré-operatórios são procedimentos obrigatórios, que antecedem a cirurgia.

Segundo o secretário adjunto de Planejamento e Operações, Oscarlino Alves, aproximadamente 2.400 pacientes estão sendo agendados para fazer os exames, com cronograma de 40 atendimentos diários. “A evasão de 30% dos usuários prejudica outros pacientes que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde – SUS. O horário não pode ser utilizado para outras consultas e exames por outro paciente que não esteja agendado no SISREG (Sistema de Regulação)”, explicou.

A Central de Regulação e as equipes das unidades básicas de saúde estão com dificuldades para localizar todos os pacientes e marcar os procedimentos. “É importante que a população mantenha seus cadastros atualizados, para o agendamento dos procedimentos. E os pacientes que estão agendados, precisam informar caso necessitem faltar, pois o não comparecimento sem justificativa excluirá o paciente faltoso da fila, além de aumentar o prazo de espera das outras pessoas que também estão aguardando para a realização da consulta e exames pré-operatórios”, ressaltou Oscarlino.

“A evasão do tratamento é um dos motivos que originam fila de espera e prejudica todo um trabalho da rede de serviço SUS, para a prestação do serviço aos pacientes”, completou o secretário.

A Secretaria de Saúde estruturou uma equipe de call center para o chamamento dos 11.504 pacientes que aguardam na fila por cirurgias de 2015 a junho de 2021. “Os agendamentos acontecem diariamente até zerarmos a lista de pacientes encontrados, simultâneo às consultas e exames pré-operatórios serão realizadas as cirurgias dos pacientes que já estiverem com a liberação do risco cirúrgico”, informou o secretário.

Os telefones da Central de Regulação estão sendo utilizados para a busca ativa da listagem da regulação. O número (065) 3614-5561 foi colocado exclusivamente para receber ligações em função do congestionamento.

Chamamento Público

Na Gazeta Municipal do dia 4 de maio foi publicado o chamamento público para o credenciamento de pessoas jurídicas na prestação de serviços médicos especializados para realização de cirurgias eletivas no antigo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá – HPSMC. O prazo previsto no edital, para credenciamento, se encerra na sexta-feira, dia 3 de junho.