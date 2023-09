Senado aprova regulamentação de bioinsumos agrícolas. Mercado pode atingir R$ 20 bi até 2030

As obras de recuperação da Rodovia dos Imigrantes, trecho de 28 km da BR-070 que contorna Cuiabá e Várzea Grande, estão 100% concluídas. As obras foram realizadas pela Nova Rota do Oeste e teve início após a troca de controle acionário em maio de 2023, com a assinatura da ordem de serviço de R$ 22,6 milhões pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

Mais de 11 mil veículos percorrem diariamente esse segmento, o que reflete em maior desgaste da pista e um desafio para os trabalhos de manutenção. O diretor de Engenharia da Nova Rota do Oeste, Rodrigo Lovatto, explica que com as particularidades da Rodovia dos Imigrantes, a Concessionária atuou de forma estratégica, preparando o segmento para receber o tráfego intenso, principalmente no período chuvoso, sem a necessidade de grandes intervenções durante o escoamento da safra de soja.

A recuperação da BR-070 ocorreu do km 495,5, em Cuiabá, ao km 524, em Várzea Grande. Na região foram realizados dois tipos de recuperação: a funcional (em 23,5 quilômetros) e a estrutural (em 4,5 quilômetros). Por se tratar de um trecho muito movimentado, com a confluência do tráfego local com o de carga, as frentes de recuperação trabalharam no período noturno, das 19h às 4h.

A recuperação funcional é voltada para a restauração da camada superior do pavimento. A solução foi aplicada nos segmentos menos danificados, mas que precisavam ser preparados para o período chuvoso. Já a recuperação estrutural abrange as camadas mais profundas, incluindo base e sub-base, com recapeamento em CBUQ. Essa medida foi destinada aos pontos com danos intensos provocados pelo stress do pavimento em decorrência do tráfego.

A última recuperação intensa feita na Imigrantes ocorreu em 2017. Agora, a manutenção efetiva foi possível com a solução do contrato de concessão da BR-163 junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), culminando com a MT Par, empresa de economia mista do Governo de Mato Grosso, assumindo o controle da Nova Rota do Oeste. Além da ordem de serviço para recuperação da Rodovia dos Imigrantes, o governador Mauro Mendes assinou outras quatro ordens de serviço para recuperação da BR-364, de Várzea Grande a Rosário Oeste, e do norte da BR-163, de Diamantino a Sinop.