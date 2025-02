Senado pode votar projeto que reduz inelegibilidade de políticos condenados

Foto: Helder Faria

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) recebeu, na manhã desta quarta-feira (26), a visita dos estudantes que integram a 9ª Legislatura do programa Parlamento Jovem. O grupo que conta com 24 representantes eleitos para o biênio 2025-2026 veio acompanhar a rotina legislativa e conhecer como funciona o processo para eleição da Mesa Diretora.

“A Assembleia está retomando esse projeto que tem como objetivo a formação de jovens para conhecerem a importância do trabalho dos deputados e o fortalecimento da cidadania”, afirmou o deputado Thiago Silva (MDB), padrinho do Parlamento Jovem. “Estamos muito felizes de estar recebendo eles aqui para que realmente possam fazer um grande trabalho, juntamente conosco, durante esses dois anos, e futuramente continuar participando, continuar fazendo a diferença na sua comunidade, no município onde cada um mora”, destacou.

A possibilidade de se ver como representante político dentro de uma esfera de poder e entender o potencial transformador desse trabalho é uma descoberta que anima jovens como a estudante da Escola estadual Militar Tiradentes, Melissa Menaski. “Meu objetivo é aprender sobre o funcionamento da política, que é uma coisa que já me interessa há algum tempo. Estou muito feliz com essa oportunidade que a Assembleia está dando para nós, de conhecer tudo isso de perto e saber como podemos seguir esse caminho para ser uma deputada e trabalhar com política. É um sonho”, comemorou.

O ganho em abrir espaço para a juventude conhecer de perto o Poder Legislativo e de como se dá o trabalho dos representantes eleitos pela sociedade é o fortalecimento da democracia e da cidadania, segundo o coordenador do Parlamento Jovem, Éder Dourado. “A gente se preocupa muito para que eles consigam primeiro enxergar a política como algo que eles podem participar e que eles devem participar”, afirmou.

“O que nós queremos é mais do que isso, inclusive. Nós queremos mostrar que, além de participar do processo político, é possível mudar, é possível construir, é possível levar as demandas que eles vivenciam para um lugar de discussão e construção de soluções”, reforça o coordenador. “Então a gente está incentivando esses jovens a participarem cada vez mais, buscando que a gente tenha uma mudança nessa visão do jovem em relação à política no contexto atual e futuramente também”, afirmou.

A programação da visita durou o dia todo e os jovens parlamentares, além de conhecerem as dependências da Casa Legislativa, também acompanharam uma sessão ordinária e participaram de palestras para conhecerem um pouco do processo legislativo. Eles aprenderam como funciona a eleição da Mesa Diretora, uma vez que realizarão a eleição para escolher os membros que vão coordenar o trabalho do grupo durante a 9 ª Legislatura.

Parlamento Jovem – A ação foi repaginada a partir do Projeto de Resolução 253/2024, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). O texto institui, dentro do Programa Jovem Cidadão, o Parlamento Jovem. No novo modelo são contemplados estudantes que estão cursando o ensino fundamental, do 7º ao 9º ano, e do 1º ano do ensino médio das redes públicas e privadas dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis.

Para esta legislatura foram eleitos 13 meninos e 11 meninas e com o mandato para 2025-2026, que irão participar de palestras sobre o funcionamento do Legislativo, o papel dos deputados e as atribuições dos poderes do Estado. Além disso, vão fazer sessões ordinárias e especiais do Parlamento Jovem, acompanharão deputados em suas atividades parlamentares, desenvolverão ao menos um projeto de lei e realizarão visitas a órgãos públicos do estado de Mato Grosso e ao Congresso Nacional, em Brasília.

Fonte: ALMT – MT