Senador Jayme Campos diz que ONGs são “a maior quadrilha que já se instalou o Brasil”

O deputado Lúdio Cabral (PT), descartou a hipótese da ex-deputada federal Rosa Neide (PT), disputar na condição de candidata a vice-prefeita em qualquer chapa para as eleições de 2024 em Cuiabá. Rosa Neide é pré-candidata do PT a prefeita da Capital, afirmou Lúdio e confirmou que participará da reunião do comando nacional do PT no final do mês, em Brasília, para tratar da eleição de 2024 nas capitais.

“A Rosa Neide é pré-candidata a prefeita de Cuiabá, já se dispôs, já apresentou o nome dela ao PT para cumprir essa tarefa. Ela tem todas as qualificações para isso. Qualquer outra possibilidade para o nome dela é especulação. Ela já deixou claro que é pré-candidata a prefeita”, disse o parlamentar.

Acrescentou Lúdio Cabral, “o debate do PT para 2024 é um debate que, oficialmente, acontece em 2024. Eu venho trabalhando com esse argumento, não tem sentido a gente antecipar. Porém, a direção nacional do PT espera, nas capitais, um posicionamento até outubro. Eu tenho que ponderar, qualquer decisão minha, a partir dessa leitura que a direção nacional tem. Eu irei participar de uma reunião do Diretório Nacional no final do mês de agosto, no dia 28. Eu vou participar e talvez ficarei uns dois ou três dias em Brasília para dialogar com a presidente do partido, para avaliar se de fato é esse o encaminhamento que o PT vai tomar ou se irá tomar essa decisão apenas em 2024”, adiantou Lúdio Cabral.

“A partir daí eu vou avaliar como me comportar diante do cenário, se apresentarei ou não o meu nome como pré-candidato. Internamente, no PT de Mato Grosso, o ambiente é muito tranquilo entre nós para poder fazer essa discussão. No partido, mesmo que tenha o meu nome e o da Rosa, vamos marchar pela unidade. Agora, nós temos uma equação para resolver, que é a federação”, observou o deputado.

“É quase uma equação física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, no mesmo tempo. A federação tem o projeto do PT, que é um projeto de mudança, de construção de uma candidatura de mudança, e tem o PV, que tem o vice-prefeito, que é candidato num projeto de continuidade e pode ter uma candidatura do PCdoB. Então é uma equação que vai ter que ser resolvida de alguma forma, eu, sinceramente, não tenho resposta para isso”.