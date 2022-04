Senar e Faesp anunciam Centro de Excelência da Cana-de-Açúcar em Ribeirão Preto (SP)

Brasília (28/04/2022) – O Sistema CNA/Senar e o Sistema Faesp/Senar lançaram, na quinta (28), a pedra fundamental do Centro de Excelência da Cana-de-Açúcar, em Ribeirão Preto (SP).

O protocolo de intenções para a construção do Centro foi assinado pelo diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, pelo vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso de Salles Meirelles, e pelo superintendente do Senar-SP, Mário Antônio de Moraes Biral, durante cerimônia realizada no estande do Sistema Faesp/Senar na Agrishow 2022, na quinta (28).

A cerimônia contou com a presença do presidente da Agrishow e secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Matturro, do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, e de produtores, representantes de sindicatos e autoridades.

O Centro de Excelência da Cana-de-Açúcar irá funcionar no Centro de Treinamento do Senar-SP, também localizado em Ribeirão Preto. A placa, que simboliza o início das obras é assinada pelo presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, pelo presidente do Sistema Faesp/Senar, Fábio Meirelles, por Daniel Carrara e Mário Antônio de Moraes Biral.

“O centro é nacional, mas com efeitos diretos no Estado. Tudo que fizermos em relação à cana, como a elaboração de conteúdos, vídeos e materiais didáticos no Brasil, sairá desse centro. Esse é o conceito do Centro de Excelência”, afirmou Carrara durante o lançamento.

Segundo ele, apesar de o setor agropecuário ter avançado e a modernização ter dado passos largos, a falta da mão de obra e a formação técnica no campo continuam sendo um desafio para todo o setor.

“Existe um grande volume de tecnologias disponíveis, mas nem sempre chegam a quem precisa, a quem está com a mão na massa lá na ponta. Então, cabe à nossa instituição, que é custeada pelos produtores rurais do Brasil, devolver isso em termos de conhecimento e aplicação de tecnologia”, destacou o diretor-geral do Senar.

“Com o Centro de Excelência da Cana-de-Açúcar nós poderemos levar mais qualidade de vida para milhares de famílias, além de poder beneficiar produtores rurais, e em consequência toda a cadeia produtiva e a comunidade em geral”, disse Tirso Meirelles.

O Sistema CNA/Senar já inaugurou dois Centros de Excelência, um de Fruticultura, localizado em Juazeiro (BA), na região do Vale do São Francisco, e o outro de Bovinocultura de Corte, em Campo Grande (MS).

O objetivo dos Centros é disseminar conhecimento, inovação, além de incentivar a pesquisa e o empreendedorismo nas mais diversas cadeias produtivas e regiões do país.

Os alunos desses Centros terão acesso às boas práticas de produção e gestão e estarão preparados para atender, em aulas práticas e teóricas, ao mais elevado nível de sofisticação dos processos produtivos.

Assista o vídeo sobre o Centro de Excelência da Cana-de-Açúcar:

Assessoria de Comunicação CNA, com informações da FAESP

Telefone: (61) 2109-1419

Fotos: FAESP

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte