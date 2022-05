Senar Goiás oferece diversas oportunidades na Expopec

Moradores dos municípios de Bom Jesus do Araguaia, São Félix do Araguaia, Porto Alegre do Norte, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu e Vila Rica já podem se programar para serem atendidos nas ações do Mutirão Rural. Serão mais de 30 serviços ofertados gratuitamente à população da zona rural, nos meses de junho e julho.

A iniciativa é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Sindicatos Rurais e parceiros determinados a levarem serviços de qualidade sem custo à comunidade. Os municípios dessa localidade são atendidos pela Regional de Confresa do Senar-MT. Segundo a supervisora da Regional, Daniela Fernanda Socolowski, o mutirão rural é apenas uma das mais diversas ações previstas para 2022.

“Estamos com boas expectativas para este ano. Além do Mutirão, estamos com novos projetos de construção de Núcleos Avançados de Capacitação (NACs) em parceria com dois Sindicatos Rurais, duas turmas formadas no Concurso Jovens Líderes do Agro, projeto de equoterapia sendo solicitado e muitas outras ações”, explicou.

NAC em São Félix do Araguaia

Para 2022, estão previstas mais de 400 ações educacionais pelos Sindicatos Rurais que compõem a Regional. Dentre os cursos mais demandados estão relacionamento interpessoal, atendimento ao cliente, inclusão digital rural, classificação de produto de origem vegetal – soja e milho, manutenção de tratores agrícolas, panificação artesanal, produção de derivados do leite – requeijões, doces, iogurtes e manteigas.

Os interessados em realizarem algum treinamento devem entrar em contato com o Sindicato Rural responsável por seu município. Com ele, é possível verificar as turmas disponíveis ou solicitar novas demandas para a região.

Regionais – O Senar-MT conta com o apoio de dez regionais, a fim de organizar a demanda e ser um elo entre a instituição e os Sindicatos Rurais. Cada Regional possui um supervisor que é responsável por dar suporte aos municípios e conhecer as necessidades de cada região.

A regional de Confresa abrange os Sindicatos Rurais de: Confresa, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu, São Félix do Araguaia, São José do Xingu e Vila Rica. Além dessas cidades, os Sindicatos estendem o atendimento Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Luciara, Novo Santo Antônio, Santa Terezinha e Serra Nova Dourada.

De acordo com o superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, mais conhecido como Chico da Pauliceia, as Regionais são cruciais para o acompanhamento das localidades. “As Regionais são um braço do Senar-MT que nos ajudam a acompanhar cada parte desse nosso estado grandioso e cheio de particularidades”, afirma.