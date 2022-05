Senar-SP promove treinamento de instrutores em nova atividade

Em 11 e 12 de maio, a Divisão de Promoção Social do SENAR-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) realizou treinamento técnico com os 35 instrutores de diversas regiões do Estado que irão ministrar a nova atividade na programação de cursos: “Artesanato com fios variados – Macramê”. Realizado em São Paulo, o treinamento foi conduzido pela técnica da Promoção Social Isabela Pennella e pelas autoras da cartilha, Eva Imaculada Chaves da Silva e Jamile Maria Jubran de Oliveira Said Uebe.

Também presente no evento, Claudete Morandi Romano, Chefe da Divisão de Promoção Social, reafirmou a importância do trabalho social realizado pelo SENAR-SP junto ao público rural e da atuação do instrutor para o alcance dos resultados. “Quero compartilhar minha satisfação pela realização de mais um trabalho de qualidade técnica que trará resultados positivos”, declarou.

Em sua apresentação inicial, os instrutores relataram os efeitos positivos que as atividades do SENAR-SP têm sobre os participantes e as transformações pessoais e sociais promovidas pelo artesanato e as demais atividades. Durante a pandemia, momento em que tantas famílias perderam seus entes queridos, o SENAR-SP cumpriu importante papel de criar oportunidades de geração de renda, de fortalecer os laços sociais e de promover o acolhimento e a integração social.

Os participantes demonstraram seu contentamento com a oportunidade de falar sobre suas experiências e se sentiram valorizados em expor seus trabalhos. Nesses testemunhos dos instrutores, a palavra “acolhimento” foi repetida inúmeras vezes, demonstrando que o trabalho do SENAR-SP cumpriu esse papel não somente com o público rural, mas também promoveu a transformação desse profissional, que percebeu a relevância e alcance de seu trabalho, indo muito além do ensino de técnicas artesanais. As vivências compartilhadas pelos instrutores sobre a importância do SENAR-SP na vida dos participantes só confirmam a importância de sua missão institucional.

Treinamento colaborativo

O projeto técnico e a cartilha sobre “Artesanato com fios variados – Macramê” foram validados por meio de trabalhos em grupo com o objetivo de fazer os apontamentos necessários para o aprimoramento técnico da nova atividade. Os grupos foram muito participativos e houve grande troca de conhecimento sobre a técnica do macramê. As peças da cartilha foram confeccionadas previamente por todos e avaliadas pelas autoras, de forma construtiva.

No último dia, todos confeccionaram a peça de maior complexidade, seguindo os passos descritos na cartilha. Houve colaboração e auxílio entre todos os participantes, de forma a promover o aprimoramento da técnica e a padronização do conteúdo a ser desenvolvido em todo o Estado. Todos avaliaram positivamente o treinamento e elogiaram a condução e a organização para que tudo ocorresse de maneira eficiente e com foco na qualidade técnica.