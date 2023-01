Sensação térmica alcança 50 graus no Rio pelo terceiro dia seguido

Quem pensa em comprar ingressos para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial nos dias 19 e 20 de fevereiro precisa se apressar porque há setores esgotados. Desde dezembro que as frisas estavam praticamente vendidas. Os únicos lugares que ainda tinham disponibilidade eram para o desfile das campeãs no sábado (25), mas terminaram hoje.

Os camarotes esgotaram logo após a abertura das vendas no dia 29 de julho do ano passado. Os preços variaram entre R$ 50,4 mil a R$ 100,8 mil. O diretor de Marketing da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, informou que a estratégia foi abrir as vendas naquele momento para garantir receitas antecipadas para a Liesa e para as escolas de samba.

“Os camarotes esgotaram dois dias depois da abertura de vendas, no final de julho. A gente abriu vendas de camarotes com maior antecedência com o objetivo de antecipar receitas da Liga e das próprias escolas. Ajuda as escolas a terem um lastro financeiro maior para preparar melhor o carnaval”, disse em entrevista à Agência Brasil.

De acordo com o diretor, a procura por camarotes vem aumentando ano após ano e, para este ano, houve interessados que não completaram a compra. “A gente acabou com uma lista de espera de mais de 30 nomes de pessoas que não conseguiram comprar o espaço que queriam, porque já tinha sido vendido”, revelou.

Arquibancadas

Nas arquibancadas 72% das cargas postas à venda pela internet já foram vendidas para o domingo (19). O setor 6 está esgotado e ainda hoje não devem ter mais ingressos para os setores 3 e 7. Para a segunda-feira (20) já foram vendidos 53% dos ingressos. A arquibancada do setor 6 já não tem mais lugares e a expectativa da Liesa é que no 8 os ingressos devem acabar nos próximos dias.

Para Gabriel David, a cidade está com saudade dos desfiles do Grupo Especial no calendário oficial e que é muito importante para os sambistas e para todo o público que agora o carnaval concentre 100% dos assuntos. Na visão do diretor, este é um motivo também para a procura pelos ingressos. “O evento tem tido uma resposta de venda de ingressos muito positiva. É o primeiro carnaval após todos os acontecimentos graves de pandemia e alteração de datas”, observou.

Conforme o diretor, o público em busca de ingressos em 2022, quando ocorreu o carnaval fora de hora em abril, quase na totalidade era de origem no turismo interno do Brasil, mas agora, na volta em moldes tradicionais, vai ter também os que chegam à cidade em turismo internacional. Gabriel David completou que a promoção dos desfiles tem sido reforçada, em parte, pelos ensaios técnicos, que voltaram neste último fim de semana.

“Os ensaios técnicos são uma forma de comunicar o carnaval, de fazer parte da programação de pré-carnaval que a gente tem. Não só os ensaios técnicos, mas outras ações que surtiram efeito e ajudam a gente chegar neste momento com vendas tão expressivas. O carnaval tão falado e tão esperado. Isso é muito importante”, comentou.

Subvenções

O começo da liberação das subvenções, que foi antecipado pela Prefeitura do Rio, em dezembro de 2022, para as escolas de samba, segundo o diretor, ajudou a preparação do carnaval nos barracões das agremiações.

“O dinheiro com antecedência para as escolas é fundamental, porque existem muitas questões que aumentam o valor quando vai ficando próximo do carnaval, principalmente material. Quando as escolas têm dinheiro com maior antecedência, elas conseguem comprar com condições melhores de pagamentos e de valores e obviamente afeta o resultado final dos desfiles de uma forma positiva. Então, com a subvenção, a venda expressiva de ingressos e receitas [nas quadras] das escolas como um todo, facilitam o trabalho das escolas. As escolas que viviam em crise financeira há cinco, seis anos, hoje em dia já não vivem mais, pelo contrário, têm uma vida muito mais saudável e muito mais respaldo para fazerem um grande carnaval”, explicou.

Gabriel David disse que para 2023 pode se esperar um altíssimo desfile do Grupo Especial, tanto por causa do preparo financeiro, como pelas escolhas dos enredos. “Os 12 enredos do Grupo Especial são extremamente populares. Acho difícil apontar uma favorita, tanto para ganhar o carnaval como para ser rebaixada. Acho que todas estão brigando por todas as posições. [Vai ser] um desfile de altíssimo nível, com muita criatividade e muitos enredos que estão na boca do povo. São assuntos atuais que o povo quer discutir e quer falar nesse momento. Isso também é fundamental para o carnaval ter esse boom de comunicação nesse momento”, disse, acrescentando que “com certeza”, a animação será garantida com casa cheia.