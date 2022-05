Sensação térmica chega a -4º C na zona sul de São Paulo

Durante a madrugada de hoje (18) a sensação térmica chegou a -4º graus Celsius na região do Aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista, apesar dos termômetros marcarem 7º C, segundo a medição do Centro de Gerenciamento de Emergências. De acordo com o órgão municipal, 7º C foi a média na cidade até o início da manhã, mas no extremo sul da cidade, em Marsilac, as temperaturas chegaram a 6º C com sensação térmica de 1º C.

As temperaturas foram as mais baixas do ano. Desde 2004, a menor temperatura média registrada pelo CGE na capital paulista foi em 30 de julho de 2021, com 3,2° C. Enquanto a temperatura mais baixa na cidade foi em Parelheiros, extremo sul, na mesma data, quando os termômetros marcaram -3º C.

A previsão do CGE é que o dia mantenha o céu limpo, com temperatura não passando de 14º C. Os ventos podem superar a velocidade de 50 quilômetros por hora, aumentando a sensação de frio.

Amanhã (19), o frio deve continuar, com as temperaturas variando entre mínima de 7º C e máxima de 16º C.