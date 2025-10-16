MATO GROSSO
Seplag abre inscrições para a palestra Medidas Protetivas e Violência Doméstica
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para a palestra “Medidas Protetivas e Violência Doméstica”, que integra a programação da campanha Outubro Rosa. São oferecidas 500 vagas, destinadas às servidoras públicas do Poder Executivo Estadual.
As inscrições são gratuitas, realizadas de forma online, e estarão disponíveis até o dia 27 de outubro de 2025, ou enquanto houver vagas aqui. O encontro será realizado na modalidade Ensino a Distância (EaD), no dia 31 de outubro, das 8h às 12h.
A palestra será ministrada por Jamille Adamczyk e também pela delegada da Polícia Civil, Jannira Laranjeira, que destaca a importância do tema:
“As medidas protetivas são o instrumento mais eficaz para romper o ciclo da violência e preservar a vida da mulher. É fundamental que cada servidor compreenda seu papel na aplicação da lei e na rede de proteção. A informação e a sensibilidade no atendimento fazem toda a diferença. Quando o Estado acolhe e protege, ele salva vidas”, afirmou a delegada.
O link de acesso à atividade será enviado no dia 29 de outubro para o e-mail e/ou telefone cadastrados no momento da inscrição. As participantes que cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária e realizarem as atividades previstas receberão certificado de conclusão.
A confirmação da inscrição será encaminhada por e-mail e/ou WhatsApp próximo à data de início da atividade. Por isso, é essencial que as interessadas mantenham seus dados de contato atualizados no sistema.
*Com supervisão de Giordanna Santos
Fonte: Governo MT – MT
Governo de MT prorroga até 2028 benefício fiscal que isenta IPVA de veículos novos
A redução na base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que isenta o pagamento do tributo no primeiro emplacamento de veículos novos adquiridos em concessionárias estabelecidas em Mato Grosso, foi prorrogada por mais três anos. O benefício fiscal, que encerraria em dezembro deste ano, passa a vigorar até 31 de dezembro de 2028.
De acordo com a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), esse é um dos incentivos que vem sendo prorrogado sucessivamente, devido ao impacto positivo para o cidadão e para a economia local. A medida reduz a carga tributária do IPVA e estimula o consumo dentro do Estado, promovendo a geração de empregos e o fortalecimento do setor automotivo.
A isenção é concedida automaticamente, a partir da emissão e registro da nota fiscal eletrônica. Para manter o benefício, o veículo deve permanecer registrado em Mato Grosso pelos dois anos seguintes à aquisição.
Caso o proprietário transfira o veículo para outra unidade da federação antes do prazo, deverá pagar o IPVA proporcional corrigido. Nesses casos, é necessário formalizar solicitação à Sefaz para que os débitos sejam lançados e, após o recolhimento dos valores, o veículo será liberado para transferência.
Em caso de dúvidas, os contribuintes podem buscar orientações nos canais de atendimento disponíveis no site da Sefaz.
Fonte: Governo MT – MT
Visitas técnicas da Seduc a escolas reforçam diálogo com professores e alunos
A Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) realiza, até esta sexta-feira (17.10), a 9ª etapa do programa Giro pelas Escolas MT, com uma agenda de visitas técnicas em escolas estaduais e municipais de Primavera do Leste e Campo Verde.
O objetivo é fortalecer o diálogo com gestores, professores e estudantes por meio da escuta ativa, instrumento essencial para aprimorar a gestão e o processo de aprendizagem.
O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, participa pessoalmente das visitas, que incluem reuniões de trabalho, encontros com equipes gestoras e conversas com a comunidade escolar.
Nesta etapa, estão sendo visitadas as escolas estaduais Maria Sebastiana Local (em obra), Cremilda Vianna, Maria Sebastiana, Militar Tiradentes 2º Sgt PM Weliton Pereira Duarte, Cívico-Militar Sebastião Patrício, Cívico-Militar e ETI Alda Scopel, Getúlio Vargas, Escola Municipal Paulo Freire e Waldemon Moraes Coelho (em obra).
Segundo o secretário, o Giro pelas Escolas tem se consolidado como um espaço de diálogo e construção coletiva, aproximando a gestão da realidade das salas de aula.
“Estamos ouvindo quem vive o dia a dia da escola. Essa escuta qualificada é o que nos permite direcionar os investimentos para onde eles realmente fazem diferença: na aprendizagem dos estudantes e no bem-estar de toda a comunidade escolar”, afirmou Alan Porto.
Desde o início de 2025, o giro já percorreu as diretorias regionais de Matupá, Barra do Garças, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Rondonópolis, Confresa, Alta Floresta e Juína, alcançando centenas de profissionais e estudantes em todo o estado.
As próximas etapas estão previstas para os polos de Sinop, Diamantino, Cáceres e na Direção Metropolitana de Educação, em Cuiabá.
“A educação se transforma quando o diálogo é constante. É ouvindo, visitando e compartilhando experiências que fortalecemos o aprendizado e o futuro da rede pública de Mato Grosso”, finaliza Alan Porto.
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
