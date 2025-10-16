Seplag abre inscrições para a palestra Medidas Protetivas e Violência Doméstica

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para a palestra “Medidas Protetivas e Violência Doméstica”, que integra a programação da campanha Outubro Rosa. São oferecidas 500 vagas, destinadas às servidoras públicas do Poder Executivo Estadual.

As inscrições são gratuitas, realizadas de forma online, e estarão disponíveis até o dia 27 de outubro de 2025, ou enquanto houver vagas aqui. O encontro será realizado na modalidade Ensino a Distância (EaD), no dia 31 de outubro, das 8h às 12h.

A palestra será ministrada por Jamille Adamczyk e também pela delegada da Polícia Civil, Jannira Laranjeira, que destaca a importância do tema:

“As medidas protetivas são o instrumento mais eficaz para romper o ciclo da violência e preservar a vida da mulher. É fundamental que cada servidor compreenda seu papel na aplicação da lei e na rede de proteção. A informação e a sensibilidade no atendimento fazem toda a diferença. Quando o Estado acolhe e protege, ele salva vidas”, afirmou a delegada.

O link de acesso à atividade será enviado no dia 29 de outubro para o e-mail e/ou telefone cadastrados no momento da inscrição. As participantes que cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária e realizarem as atividades previstas receberão certificado de conclusão.

A confirmação da inscrição será encaminhada por e-mail e/ou WhatsApp próximo à data de início da atividade. Por isso, é essencial que as interessadas mantenham seus dados de contato atualizados no sistema.

*Com supervisão de Giordanna Santos

Fonte: Governo MT – MT