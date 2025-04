Seplag abre inscrições para oficinas e atividades artísticas da terceira edição do CriativAção

Empresas de todas as regiões do Estado venceram a 4ª edição do prêmio Inova Mato Grosso. O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (10.4), em Cuiabá. A premiação é uma realização da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia (Seciteci), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat) e Parque Tecnológico, e investe R$ 540 mil em negócios com projetos inovadores.

Na categoria microempresa, os vencedores são: Namaskar Comunicação e Projetos (Rondonópolis), que ficou em primeiro lugar; Thotia Corp (Alto Araguaia), em segundo; Agrosolo (Nova Mutum), em terceiro; Escopo Soluções LTDA (Alta Floresta), em quarto; e Quero + Alimentos (Barra do Garças), na quinta posição.

No caso das empresas de pequeno porte, venceram: Avante Assessoria Contábil e Empresarial (Cuiabá), na primeira colocação; Ganmaq (Primavera do Leste), segunda; Spectrax (Sinop), terceira; e Piolê (Cuiabá), quarta colocada.

Com a distribuição geográfica das empresas, os vencedores pertencem a todas as cinco mesorregiões (regiões geográficas intermediárias) de Mato Grosso. “Isso demonstra que o prêmio, com o apoio do governo do Estado, vem crescendo a cada ano e vem sendo reconhecido ainda mais em Cuiabá e no interior também”, afirma o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Seciteci, Rodrigo Zanin, ressalta que a premiação incentiva as empresas a desenvolverem práticas inovadoras que podem contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Estado. “Mato Grosso ganha com isso, as empresas e a sociedade também”.

O diretor do Parque Tecnológico, Rogério Alexandre Nunes, frisa que a quarta edição da premiação demonstra evolução das empresas do Estado nos últimos quatro anos. “A maturidade das empresas de inovação se apresenta cada vez maior e isso é importante para a nossa economia em nível estadual, regional e nacional”.

Foram anunciados vencedores apenas nas categorias micro e pequenas empresas. Isso porque não houve selecionados na categoria médio porte. Inicialmente, 81 empresas tiveram inscrições deferidas. Elas passaram por um rigoroso processo de avaliação.

De acordo com o diretor da Fapemat, Flávio Teles Carvalho da Silva, as nove empresas vencedoras contarão com profissionais com mestrado, que receberão bolsas para desenvolver pesquisas nos negócios pelo prazo de até 12 meses – investimento que totaliza R$ 540 mil oriundos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso.

Os prêmios incluem ainda troféu alusivo; participação em eventos e capacitações; divulgação das empresas em mídias nacionais e internacionais; uma viagem para uma missão técnica de Benchmarking em Gestão da Inovação; e a inclusão das empresas no ecossistema do Parque Tecnológico Mato Grosso.

Representante da empresa Avante Assessoria Contábil e Empresarial, Inarca Lima comemorou bastante o resultado. “Vencer o prêmio Inova incentiva os negócios do Estado e demonstra que o governo acredita nos nossos projetos e no nosso compromisso com colaboradores, clientes e população de Mato Grosso”.

TECNOVA

Durante a cerimônia de premiação do Inova Mato Grosso, também foi assinado termo de outorga com empresas aprovadas no edital 07/2024 da Fapemat para desenvolvimento de projetos de inovação.

O termo se refere ao edital do Programa de Subvenção Econômica à Inovação – TECNOVA III-MT, que promove aumento das atividades de inovação e incremento de competitividade das empresas. A ação é uma parceria do governo de Mato Grosso com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Governo Federal.

