Seplag credencia clínicas e médicos psiquiatras para atuar na Perícia Médica do Estado

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, na noite desta segunda-feira (06.11), a reunião de acompanhamento com beneficiários do programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. Cerca de 350 moradores do Bairro 1º de Março, em Cuiabá, participaram do encontro.

A reunião, realizada na Igreja São José, também contou com a presença de moradores de bairros adjacentes, como o Jonas Pinheiro e Três Barras.

Aos beneficiários, a Setasc apresentou o programa SER Família Capacita, que oferta cursos gratuitos de capacitação. A qualificação de ao menos um membro da família é um dos requisitos necessários para a manutenção do benefício. Atualmente, em Cuiabá, 8.600 famílias são beneficiadas com cartões do SER Família.

Segundo a secretária adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf), Juliane Maciel, a reunião teve objetivo de realizar o acompanhamento das famílias atendidas pelo programa.

“Essa é a segunda reunião que realizamos para acompanhar as famílias beneficiadas pelo Programa SER Família, que é um dos maiores programas da assistência social do Governo de Mato Grosso. Para que ele exista, há algumas condicionalidades, entre as quais o acompanhamento familiar. Viemos falar sobre o que é o programa, o que ele traz de melhoria às famílias e, para além disso, que os beneficiados comecem a se enxergar em uma capacitação e futuramente no mercado de trabalho”, afirmou a secretária adjunta Juliane Maciel.

A presidente do Bairro 1º de Março, Regina Lúcia Santos, destacou a importância do Programa SER Família na vida dos moradores, em especial o programa estadual de qualificação profissional, SER Família Capacita.

“Seja com os cartões do SER Família que ajudam na compra de alimentos, ou com o SER Família Capacita com os cursos. São benefícios muito grandes. O programa já trouxe alguns cursos de qualificação para a nossa comunidade e sou muito grata pela parceria. Para a gente, que vivencia esse progresso e vê as mulheres e jovens se capacitando, é gratificante. Hoje mesmo, enquanto estamos na reunião, o curso de camareira está acontecendo. Só tenho a agradecer à primeira-dama, Virginia Mendes e à toda equipe da Setasc que trabalha muito com o intuito de melhorar a vida das pessoas”, disse Regina.

A dona de casa Gedaias Pereira, moradora do 1º de Março, é uma das beneficiárias do Programa SER Família e se diz abençoada e grata.

“Esse auxílio é uma grande ajuda. Eu sou sozinha e tenho problemas de saúde. Por isso, é muito difícil, mas mesmo assim não desisto. Fiz o curso de confeiteira e já consegui uma encomenda aqui, outra ali. Sou muito grata pela oportunidade, porque eu não teria condições de pagar um curso desse. Tenho certeza que vai ajudar muitas famílias a conseguirem um emprego”, declarou.

“Eu tenho o cartão SER Família Criança e ele ajuda bastante. A gente vai no mercado, leva as crianças e eles ficam felizes. Quero agradecer a dona Virginia e ao governador por ajudar tantas famílias. Que Deus os abençoe sempre”, afirmou Auciléia Silva Costa, moradora do Bairro Três Barras.

O intuito é que outras reuniões sejam realizadas em mais bairros da Capital. As reuniões são necessárias para o acompanhamento familiar dos beneficiários do SER Família em Cuiabá, realizado pela Setasc. Nos municípios do interior, o acompanhamento é realizado pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).