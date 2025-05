Seplag divulga práticas públicas selecionadas para penúltima etapa do Prêmio Eficiência e Inovação do Governo de MT

Em continuação às ações da campanha nacional Maio Amarelo, a equipe da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Detran esteve, nesta sexta-feira (23.5), no Centro de Educação Infantil Cuiabano (CEIC) Rosângela Campos, em Cuiabá, levando orientações de segurança no trânsito para crianças da unidade.

Cerca de 60 crianças das turmas do Jardim 1 e 2 assistiram atentas a palestra conduzida pela servidora Zoraide Urcino que, de forma lúdica, levou até elas informações sobre a importância da travessia pela faixa de pedestre, de usar os dispositivos de segurança no transporte em veículos, como a cadeirinha e o cinto de segurança. As crianças também aprenderam sobre as cores do semáforo e seus significados para o trânsito, com muita música e animação.

A diretora da unidade, Rosenalva Silva Damasceno, ressaltou a importância das orientações levadas pelo Detran para as crianças. “Essa é uma ação importante de sensibilizar as crianças da primeira infância. Desde pequenas elas são parte desse movimento do trânsito e precisam ter essa noção por meio de informações, de forma lúdica, que o trânsito é para todos. Isso é algo primordial para o processo de ensino aprendizagem, essas informações para um trânsito mais seguro, que expresse gentileza. Elas precisam aprender, desde pequenas, que todos precisam obedecer às regras, leis, e no trânsito não é diferente”, disse.

Para a coordenadora de Ações Educativas do Detran, Gresiella Almeida, levar informações sobre condutas seguras no trânsito às crianças da primeira infância é essencial na construção de um trânsito mais seguro para todos.

“Desde cedo as crianças observam e absorvem tudo ao seu redor. Quando abordamos temas como respeito às regras, atenção no ambiente urbano e o cuidado com a própria segurança e com a dos outros, estamos formando cidadãos mais empáticos, responsáveis e preparados para conviver em sociedade. Essa vivência lúdica e adaptada à linguagem infantil permite que elas internalizem valores que vão além do trânsito: cooperação e conhecimento”, destacou a coordenadora.

A campanha Maio Amarelo continua, ao longo do mês, com diversas ações educativas em todo Estado, levando orientações com foco na preservação da vida e na construção de um trânsito mais seguro para todos.

Fonte: Governo MT – MT