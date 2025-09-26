MATO GROSSO
Seplag-MT fortalece capacitação de servidores na proteção de dados e segurança da informação
A Escola de Governo de Mato Grosso, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), concluiu, nesta quinta-feira (25.9), a primeira turma do curso “Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Segurança da Informação: fundamentos essenciais para o setor público”. A capacitação faz parte da estratégia do Governo de Mato Grosso para reforçar a proteção de dados e informações dos cidadãos.
Realizado em três encontros presenciais na sede da Escola de Governo, o curso reuniu servidores de diferentes órgãos da administração pública estadual, como as secretarias de Comunicação (Secom-MT), de Fazenda (Sefaz-MT) e de Segurança Pública (Sesp-MT). Estiveram também representantes da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT), do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) e da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat).
A adjunta da Escola de Governo, Marioneide Kliemaschewsk, destaca que investir na qualificação dos servidores é essencial para uma gestão pública mais eficiente e responsável.
“Vivemos em uma sociedade digitalizada, onde praticamente tudo se transforma em dados. Esse curso é mais uma ação estratégica para garantir que os servidores estejam preparados para lidar com essas informações com o devido cuidado”, afirma a adjunta.
No âmbito do Poder Executivo Estadual, o Decreto Estadual nº 1.427 regulamenta a proteção de dados pessoais e define um plano de ação para garantir a conformidade com a legislação federal. Entre as medidas já adotadas estão a criação de comitês técnicos e setoriais, a nomeação de encarregados de dados, a realização de diagnósticos para identificar vulnerabilidades e a implementação de ajustes em processos, políticas de privacidade e resposta a incidentes.
A servidora da Unemat, Joice Silva, ressalta os exemplos do cotidiano apresentados durante as aulas, que facilitaram a compreensão dos conceitos básicos da LGPD, demonstrando a importância da proteção de dados na administração pública. “Esse aprendizado impacta diretamente minhas atividades na Unemat, pois contribui com o aprimoramento do tratamento das informações no setor de licitações e contratos onde sou lotada”, pontua a cursista.
Para o facilitador do curso, Helder Silva, o avanço na criação de estruturas de governança de dados representa um passo importante na modernização da gestão pública.
“A segurança da informação ultrapassou a fronteira da tecnologia. Hoje, ela é também um pilar de transparência e confiança entre o governo e o cidadão”, afirma. “A sociedade se beneficia com mais segurança, transparência e poder de decisão sobre o uso de seus dados pessoais nos canais de comunicação com o governo, como nos sistemas, aplicativos e processos”, completa.
Estratégia estadual de proteção
O servidor da Seplag-MT e membro do Comitê Técnico de Proteção de Dados, Leandro Queiroz, explica que a estratégia do Governo é dividida em quatro etapas: estruturação da governança, diagnóstico de conformidade, execução das ações e monitoramento.
“Esse processo funciona como um plano de ação, alinhado às diretrizes da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e ajuda os órgãos estaduais a identificar vulnerabilidades e adotar medidas corretivas. Entre elas, estão a adequação de processos que tratam dados pessoais, elaboração de políticas de privacidade, planos de resposta a incidentes e programas contínuos de capacitação”, detalha.
Com iniciativas como essa, o Governo de MT reforça seu compromisso com a proteção dos dados pessoais e a modernização da gestão pública, promovendo um ambiente digital mais seguro e transparente para todos.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Boletim de balneabilidade da Sema traz opções seguras para quem quer se refrescar neste fim de semana
Para driblar o clima quente e ainda se divertir, o banho de rio no fim de semana é uma boa pedida. Mas antes de fazer a programação, que tal dar uma olhada no boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) divulgada esta semana sobre a qualidade da água em 41 pontos de Mato Grosso?
A boa notícia é que em alguns locais considerados impróprios na análise realizada no ano passado conseguiram reverter o cenário. No município de Diamantino, por exemplo, os moradores já podem frequentar as praias Ribeirão Vermelho, Frei Manoel e Areial. Em Nova Marilândia, a Praia dos Cachorros também saiu da classificação de imprópria para própria.
A estudante de cinema, Lívia Fiuza, disse que sempre que pode vai a Chapada dos Guimarães para se refrescar nas cachoeiras localizadas no parque. Ela destacou a importância do trabalho realizado pela Sema e disse se sentir mais segura em acessar os locais que passaram pela análise.
“A divulgação do boletim de balneabilidade é uma prestação de serviço de saúde pública à população. Eu me sinto muito mais segura em frequentar os locais que estão próprios para banhos. Chapada dos Guimarães tem muitos atrativos que precisam cada vez mais ser cuidados e conservados”, afirmou a estudante.
O coordenador de Monitoramento da Água e do Ar da Sema, Sérgio Figueiredo, explica que a coleta da balneabilidade consiste na realização de amostras, durante 5 semanas consecutivas, em locais utilizados por banhistas para recreação de contato primário (balneabilidade), no trecho onde é possível atingir a isóbata de 1 metro.
São coletadas amostras para análise microbiológica e medido o pH. As amostras são acondicionadas em caixas térmicas e enviadas para análise no Laboratório da Sema, em Cuiabá, onde são processadas. Esse processo vai se repetir uma vez por semana, durante 5 semanas.
Ao final, técnicos da Sema emitem um boletim informando se a praia está própria (excelente, muito boa ou satisfatória) ou imprópria para banho.
Conforme o boletim, também estão próprias para banho as seguintes praias:
Várzea Grande: Passagem da Conceição
Cuiabá: Comunidade Aguaçú, Ponte de Ferro da Guia, Ponte de Ferro no Rio Coxipó, Mutuca, Rio Claro, Balneário Soberbo (Coxipó Açú), Coxipó do Ouro e , Salgadeira.
Chapada dos Guimarães: Cachoeira dos Namorados e Lago de Manso (marinas).
Barra do Garças: Praia da Primavera/Rio Araguaia – do Pontal do Araguaia, Bosque Rio Garças e a Cachoeira Pé da Serra.
Nobres: Rio Estivado (Bom Jardim) e Aquário Encantado
Jaciara: Cachoeira da Mulata e Rio Tenente Amaral (Água Jaciara).
Nortelândia: Rota do Sol
Colíder: Balneário Rancho Baixadão, Cachoeira Mercúrio e Cachoeira da Família;
Guarantã do Norte: Balneário Cachoeirinha, Balneário do Cláudio e Balneário Stregue;
Matupá: Cachoeirinha E-60, Ponte Peixotinho, Captação Rio Peixoto de Azevedo e Lago 1;
Peixoto de Azevedo: Cachoeira da Onze;
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Penal intercepta mais um drone com celulares que sobrevoava penitenciária de Rondonópolis
Policiais abateram mais um drone, nesta sexta-feira (26.9), que tentou sobrevoar a Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis, para deixar diversos materiais ilicitos, entre eles, celulares.
A ação policial foi registrada nesta manhã, quando a equipe do plantão Alpha notou que um aparelho, equipado com uma linha de mais de 300 metros de extensão, sobrevoava a unidade prisional para tentar deixar os materiais para os presos. Ao identificar a presença do equipamento, os policiais penais atuaram imediatamente, utilizando os protocolos de segurança para impedir que a carga fosse deixada na penitenciária.
O aparelho carregava dois celulares, uma bateria de celular, um carregador, fones de ouvido e uma carteira de cigarro.
A direção da penitenciária informou que tem reforçado as medidas de vigilância e monitoramento do espaço aéreo da unidade prisional, a fim de coibir ocorrências desse tipo.
“Temos reforçado dia a dia as normas de segurança, contando com a atuação de policiais penais para a identificação e abatimento de drones não autorizados. E a atuação firme, diligente e comprometida de toda a equipe reforça a importância do trabalho desempenhado na preservação da ordem, da segurança pública dentro da unidade e que se reflete também fora dos muros”, observou o diretor Ailton Ferreira.
Entre janeiro e setembro deste ano, aproximadamente 60 drones foram apreendidos ao sobrevoar unidades prisionais de Mato Grosso na tentativa de depositar materiais proibidos. A maioria deles, 40 aparelhos, foi abatida na penitenciária de Rondonópolis pelas equipes da Polícia Penal.
Fonte: Governo MT – MT
