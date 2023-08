Seplag promove treino coletivo no Parque das Aguas em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Tabagismo

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do treino coletivo “Largue o Cigarro Correndo”. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Coordenadoria de Segurança e Saúde no Trabalho da área sistêmica.

O treino será realizado no dia 29 de agosto, no Parque das Águas, às 17h, com percurso de 4,5 km, sendo três voltas na lagoa. São ofertadas 80 vagas e as inscrições vão até o dia 27 de agosto. Os participantes também poderão doar 1kg de alimento não perecível.

A atividade integra o projeto Vou Correr, vinculado ao programa Vida Saudável, que tem como propósito fomentar a saúde e a qualidade de vida no serviço público. O evento conta com o apoio do MT Saúde, que estará no local realizando testes de glicose e aferindo a pressão dos participantes.

A ação também faz parte do Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, celebrado em 29 de agosto. Não se trata de uma corrida competitiva e sim de um treino de mobilização e conscientização entre os servidores interessados na modalidade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o tabagismo como uma doença crônica, causada pela dependência de produtos à base de tabaco. Cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguilé.

Além de estar associado às doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismo, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), também contribui para o desenvolvimento de outros males à saúde: tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose e catarata.

Além de promover mais interação entre os servidores do Estado, correr auxilia no combate ao vício em tabaco, pois durante o exercício é liberado a endorfina, hormônio responsável pelo bem-estar físico e mental.

Os interessados podem se inscrever aqui.