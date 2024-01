Seplag reabre inscrições para categoria B do Prêmio Eficiência e Inovação em Práticas Públicas

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag) reabriu as inscrições para a Categoria B do Prêmio “Eficiência e Inovação em Práticas Públicas do Poder Executivo de Mato Grosso”. A inscrição pode ser feita gratuitamente pela internet entre os dias 2 e 8 de fevereiro de 2024.

O Prêmio de Eficiência e Inovação é promovido pelo Governo de Mato Grosso para reconhecer e valorizar as melhores práticas públicas inovadoras implementadas no Estado, a partir de 2021, em benefício da população.

A Categoria B é voltada para ações de redução de custos ou melhoria da receita, ou seja, apresentar práticas que promoveram a redução de custos da administração pública ou que fizeram uso eficiente e responsável dos recursos públicos, conforme detalhado no edital.

É importante que o candidato fique atento ao detalhamento dos critérios, bem como ao relato da ação inovadora. Os modelos estão disponíveis nos anexos I e II do edital.

Além da reabertura de inscrição para a categoria B, o cronograma também foi atualizado. As apresentações para avaliação final das categorias A, B e C, devem ser realizadas nos dias 21 e 22 de março. O resultado final e o evento de premiação está previsto para o dia 28 de março.

O Prêmio

Serão premiadas as 10 melhores práticas em cada uma das três categorias estabelecidas: Transformação Digital, Redução de Custos/Melhoria da Receita, Satisfação do Cidadão ou do Servidor. Os prêmios serão em dinheiro e passagens aéreas nacionais e internacionais com direito a acompanhante, com destinos escolhidos por cada vencedor.

A premiação em dinheiro vai de R$ 40 mil, para o 10º colocado, até R$ 200 mil, para o 1º lugar. Também será entregue o selo “Servidor Eficiente e Inovador em Práticas Públicas” para os vencedores.

Os projetos vencedores também serão acelerados pelo LabSin, o Laboratório Central de Inovações, para serem replicados em outros órgãos. O laboratório tem a missão de estimular o intraempreendedorismo e a inovação com foco nas pessoas e em um serviço público de qualidade, a partir da cocriação, experimentação, proatividade, tolerância ao erro, trabalho em rede e geração de valor público.