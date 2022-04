Seplag realiza oficinas sobre inovação no setor público

Em ações rápidas, a Polícia Militar recuperou três veículos frutos de roubos e furtos em menos de 24 horas, em Cuiabá e Várzea Grande, nessa quarta-feira (20.04). Nas ações, três suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes.

Por volta de 15h30, a equipe do Batalhão Ambiental foi informada sobre o furto de uma caminhonete Hilux e que o veículo estaria entrando na cidade, na avenida Mário Andreazza. Os policiais iniciaram diligências e rapidamente encontraram a caminhonete adentrando o bairro José Carlos Guimarães.

Procedimento de abordagem foi realizado e os dois suspeitos que estavam no veículo se entregaram. Em seguida, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes, junto com o veículo, para registro da ocorrência e demais providências.

Na segunda ocorrência, por volta de 22h50, os policiais do 9º Batalhão da PM foram informados sobre um roubo a residência, no bairro Cachoeira das Garças, na Capital. Segundo a denúncia, os suspeitos invadiram a casa, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que não foi atingida, e fugiram em direção a avenida Fernando Côrrea da Costa, levando dois veículos que estavam na residência.

Reforço policial foi solicitado e os veículos foram vistos entrando no bairro Parque Atalaia. Os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade ao visualizarem as equipes da PM. O criminoso que conduzia o veículo Spacefox perdeu o controle do carro no final da avenida principal do bairro e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais.

Enquanto isso, o condutor do outro veículo roubado, uma Saveiro preta, avançou contra as equipes policiais, sendo necessário efetuar disparo de arma de fogo contra o veículo. O suspeito fugiu com o carro em rumo ignorado, porém, momento depois, o automóvel foi localizado abandonado, ainda no bairro Parque Atalaia.

Diante dos fatos, o suspeito preso e os veículos recuperados foram levados para à Central de Flagrantes para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. A vítima foi até o local para fazer a recuperação dos carros. As equipes seguem em diligências em busca dos suspeitos foragidos.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.