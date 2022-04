Seplag tem contas aprovadas pelo TCE por unanimidade

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) teve as contas anuais do exercício de 2019 aprovadas por unanimidade pelo pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) esta semana.

De acordo com o conselheiro-relator das contas da pasta, Antônio Joaquim, a atual gestão da Secretaria respeitou todos os imperativos constitucionais e legais que regulam suas atividades administrativas, financeiras, patrimoniais e orçamentárias.

“É preciso reconhecer que o processo das contas da Seplag é muito limpo, recomendável, merece esse registro da minha parte sobre a qualidade. Por isso acolhi o parecer ministerial e votei no sentido de julgar regulares as contas anuais de 2019 sob a gestão do secretário Basílio Bezerra, concedendo a quitação plena. São contas dignas de louvor”, disse.

O titular da Seplag, Basílio Bezerra, ressalta que sempre se pautou pela observância dos princípios constitucionais que norteiam a administração publicação como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

“Nossa gestão sempre se norteou pelo princípios básicos da administração e sempre agimos com transparência, zelo e honestidade no que diz respeito à aplicação dos recursos púbicos. A aprovação das contas do nosso primeiro ano de gestão nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para mantermos os avanços institucionais já alcançados e buscarmos ampliar esses avanços”, finalizou.