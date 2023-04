SER Família Capacita, idealizado pela primeira-dama de MT, ofertará 50 mil vagas

O Governo de Mato Grosso inaugura uma nova fase na oferta de capacitação de pessoas no Estado com o Ser Família Capacita, programa pensado e projetado pela primeira-dama de MT Virginia Mendes. O programa, que será lançado na próxima segunda-feira (17.04), em Cuiabá, conta com 50 mil vagas, sendo 3 mil para cursos de alta complexidade, 12 mil para média complexidade e 35 mil para baixa complexidade. Ao todo, serão formadas 2.500 turmas de qualificação profissional distribuídas nos 141 municípios, com investimento de R$ 68,7 milhões em dois anos.

“Sempre apontei ao governador Mauro Mendes a necessidade do Estado capacitar pessoas para o mundo do trabalho conforme a necessidade de cada região. São inúmeras pessoas que precisam ser preparadas para o mundo do trabalho e para posições dignas que possam permitir essas pessoas saírem de condições de vulnerabilidade, portanto, terem mais protagonismo em suas vidas. Esse investimento vai atender capacitações e permitir que essas pessoas tenham mais condição de se empregar e de gerar renda para suas famílias. São cursos da área de TI, Gestão, Indústria de Mecânica, de Elétrica, de Alimentos, de variadas áreas que vão permitir a essas pessoas acessarem posições de trabalho hoje na indústria e em todo segmento produtivo de MT”, explicou Virginia Mendes.

O Programa Ser Família Capacita é gerenciado pela Secretaria Adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), e vai além da transferência de rendas para as famílias necessitadas por meio dos cartões, pois irá oferecerá capacitação com o objetivo de superar as vulnerabilidades sociais.

Uma das obrigações das famílias beneficiadas pelo Programa Ser Família, também pensado e idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, é ter ao menos um integrante da família participando de cursos profissionalizantes ou de qualificação profissional que forem ofertados pela gestão estadual ou municipal e seus parceiros, indo ao encontro da proposta do Ser Família Capacita.

De acordo com a secretária interina da Setasc, Grasielle Bugalho, oportunizar a qualificação profissional com foco no atendimento às necessidades dos setores produtivos do estado, promovendo assim, a inclusão social, emprego e renda, são os principais objetivos do programa.

“A primeira-dama Virginia Mendes investiu suas forças neste projeto. Em nosso Estado temos muitas pessoas precisando de apoio e assistência, não apenas no sentido de serem beneficiadas com recursos financeiros, mas também para serem preparadas e inseridas no mercado de trabalho”, comentou a secretária interina.

Sobre o SER Família Capacita

Esta é uma parceria do Governo do Estado com o Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT). A instituição ficará responsável pela execução direta dos cursos; divulgação das turmas quando necessário; disponibilização dos kits didáticos dos alunos e materiais de consumo, de acordo com a carga horária do curso, no momento das aulas presenciais.

Também caberá ao Senai a disponibilização do corpo técnico administrativo e instrutores necessários à realização dos cursos; o acompanhamento e fiscalização da execução, realizando o monitoramento mensal das atividades executadas; e, por fim, a emissão dos certificados de conclusão dos cursos aos participantes que tiverem o aproveitamento necessário.

As aulas serão ministradas por instrutores capacitados na Metodologia Senai de Educação Profissional (MSEP), com a formação específica em cada área de atuação (vocação); serão presenciais, com ênfase na prática e uso de recursos audiovisuais, laboratórios específicos, kit didático (quando necessário) para as atividades práticas.

As 50 mil vagas estão distribuídas para as áreas de Gestão, Metrologia, Logística, Produção, Informática, Construção Civil, Alimentos e Bebidas, Eletroeletrônica, Madeira e Mobiliário, Fabricação mecânica, Mecânica, Refrigeração e climatização, TI, Vestuário, Automotiva, Mídias digitais, Mineração, Soldagem, Química, Energia GTD e Automação.

“O Estado de Mato Grosso passa por um cenário de relevante crescimento, onde a indústria e todos os segmentos produtivos do nosso Estado estão contratando pessoas, crescendo, expandindo negócios. É pra isso que o Governo do Estado, juntamente com o Senai de Mato Grosso, estão no projeto Ser Família Capacita, para oportunizar acesso às pessoas do nosso estado a se qualificarem em profissões que permitirão ao segmento produtivo crescer e as pessoas também crescerem ao passo que terão acesso a oportunidades de emprego, a maior renda e, portanto, mais produtivas em suas vidas”, frisou o diretor regional do Senai-MT, Carlos Braguini.

Parceria com os municípios

Para identificar quais cursos deveriam ser oferecidos e em quais regiões e municípios de Mato Grosso, foi realizado um estudo pelo Senai. Com isso, será possível realizar um atendimento com cursos vocacionados, ou seja, com base nas vagas que estão sendo oferecidas pela indústria local. Dessa forma, as chances de as pessoas serem empregadas ao fim do curso serão maiores, pois existem as vagas de trabalho.

Confira a lista com os cursos oferecidos:

Confeiteiro; cozinheiro industrial; magarefe (atua em matadouros e açougue); padeiro; salgadeiro; Programa de Controlador Lógico (CLP); eletricista veicular; funileiro automotivo; instalador de sistemas veiculares; mecânico de freios; suspenso e direção de veículos leves; mecânico de motocicletas; mecânico de motores ciclo diesel; mecânico de motores ciclo Otto; mecânico de veículos leves; mecânico de veículos pesados rodoviários; operador de máquinas agrícolas; pintor de automóveis; armador de estrutura pesadas; montador de andaimes, formas e escoramentos; operador de caminhão basculante; operador de caminhão betoneira; operador de empilhadeira; operador de escavadeira hidráulica; operador de motoniveladora; operador de pá carregadeira; operador de retroescavadeira; armador de ferro; assentador de revestimentos cerâmicos; carpinteiro de estruturas de telhado; carpinteiro de obras; construtor de alvenaria; desenhista técnico de edificações; gesseiro; montador de sistema de construção a seco; pintor de obras imobiliárias; eletricista de instalações prediais; instalador hidráulico; eletricista industrial; instalador de sistemas fotovoltaicos; eletricista de redes de distribuição de energia elétrica; assistente administrativo; assistente de controle de qualidade; assistente de recursos humanos; assistente contábil financeiro; designer gráfico editorial; ilustrador; almoxarife; comprador; controlador e programador de produção; operador de processo de distribuição logística; desenhista de móveis e esquadrias de madeira; marceneiro de móveis e esquadrias; montador e instalador de móveis e esquadrias; metrologista; amostrador de minérios; operador de beneficiamento de minério; operador de máquinas de extração mineral; ajustador mecânico; caldeireiro industrial; fresador mecânico; operador de centro de usinagem (CNC); operador de torno (CNC); torneiro mecânico; desenhista mecânico; soldador eletrodo revestido; soldador MAG; soldador TIG; auxiliar de laboratório de microbiologia; mecânico de refrigeração e climatização residencial; instalador e reparador de redes de computadores; montador e reparador de computador; operador de computador; desenvolvedor mobile android; cortador de produtos do vestuário; e costureiro industrial.