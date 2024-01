SER Família Capacita realiza formatura de mais duas turmas em Cáceres

O entorno da Arena Pantanal volta a receber neste sábado (13.01) e domingo (14.01), o projeto Oficina Bike, que ensina crianças e adultos a pedalar. A iniciativa é uma das atividades realizadas nos equipamentos culturais e esportivos da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Confira toda a programação do fim de semana.

Oficina Bike

O projeto oferece aulas gratuitas para crianças e adultos que desejam aprender ou voltar a andar de bicicleta. As atividades acontecem no sábado (13.01) e no domingo (14.01), das 16h30 às 19h, perto da escalinata, aos fundos do setor Norte da Arena Pantanal.

Patrocinada pela Secel-MT via emenda parlamentar, a iniciativa garante os materiais necessários para o aprendizado. Dentre os itens disponíveis estão bicicletas para crianças e adultos e até para deficientes visuais.

“Levamos em torno de 35 bikes e, além do monitoramento, ainda oferecemos alimentação e hidratação, tudo gratuito para a população. Outra coisa legal do projeto é que os pais participam junto com os filhos”, explica o coordenador da Oficina Bike, Sérgio Urel, mais conhecido como Cachorrão.

E para quem já sabe pedalar, Sérgio também coordena outra atividade com bicicletas. É o Bike Tour, projeto que reúne pessoas de todas as idades, nas noites de segundas-feiras, para percorrer trajetos que levam a importantes pontos da capital mato-grossense. Na próxima segunda (15.01), o grupo vai até o ginásio Verdinho, no bairro CPA. O local de saída é sempre a Praça da Bandeiras, no Centro Político Administrativo.

Antes do percurso, os participantes se preparam com frutas, açaí e água, tudo oferecido gratuitamente pelo projeto, que ainda dispõe de algumas bicicletas para quem não possui a sua própria. O Bike Tour também conta com o fomento da Secel-MT.

Curso de árbitro de futebol

O gramado e o auditório da Arena Pantanal recebem, neste sábado (13.01) e no domingo (14.01), o curso de arbitragem de futebol. Realizado pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), a qualificação oferece preparação física e técnica para a temporada 2024 a cerca de 60 árbitros e árbitros assistentes.

Com a aplicação de testes físicos, as atividades tiveram início nesta sexta-feira (12.01) na pista de atletismo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Na Arena Pantanal acontecem as partes teóricas e técnicas da preparação, que incluem administração e controle do jogo, leitura e posicionamento, faltas táticas, dentre outros aprendizados.

Oficina cultural e exposições de arqueologia e paleontologia

O Museu de História Natural de Mato Grosso promove a Oficina de Colagem Criativa neste sábado (13.01), das 9h às 11h. Com inscrições feitas antecipadamente, a atividade com crianças vai utilizar elementos da natureza coletados no jardim do próprio Museu.

Além de oferecer exposições permanentes de arqueologia e paleontologia, o equipamento cultural da Secel-MT conta com uma agenda de oficinas gratuitas oferecidas ao público no mês de janeiro. Na programação estão ainda aulas de pintura em aquarela, desenho e prática de ioga. Veja aqui.

As oficinas são realizadas nos finais de semana pela manhã, na extensa área verde do espaço cultural da Secel-MT. Com vagas limitadas, as inscrições são abertas às 17h das quartas-feiras que antecedem as atividades.

O Museu de História Natural de Mato Grosso está aberto para visitação de quarta-feira a domingo, das 8h às 18h. A entrada é gratuita aos domingos e feriados. Nos demais dias, o ingresso custa R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Exposição de artes sacras

No Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT), o público vai conhecer as exposições do acervo remanescente da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, demolida em 1968, a sala do Santo Papa João Paulo II e o ambiente com mobiliários e objetos que pertenceram a Dom Aquino Corrêa.

As visitações podem ser feitas de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h, e o ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).