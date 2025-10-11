SER Família Criança encanta o público com noite mágica na Arena Pantanal

A Arena Pantanal se transformou novamente em um verdadeiro mundo mágico na noite desta sexta-feira (10.10), com mais uma edição encantadora do Dia das Crianças do SER Família Criança, ação idealizada pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e executado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

A programação, que tem entrada gratuita, conta com shows, parque de diversões, apresentações artísticas e oficinas recreativas, segue até este domingo (12), proporcionando momentos inesquecíveis para as crianças e suas famílias.

Idealizadora do projeto, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, ressaltou que iniciativas como o SER Família Criança expressam seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

“O SER Família Criança é muito mais do que uma ação social. É uma demonstração de amor, cuidado e respeito pelas nossas crianças e suas famílias. Todos nós, enquanto sociedade, temos o dever de garantir que cada criança viva a alegria, o acolhimento e o encantamento que a infância merece”, afirmou Virginia Mendes.



Direto do bairro Mapim, de Várzea Grande, a moradora Ingrid Maiara participou da festa ao lado da filha, Maiara Juliana, e esposo, e fez questão de destacar a importância de momentos como esse para fortalecer os laços familiares.

“Eu acho muito bom esse tipo de estrutura, porque possibilita que a gente tenha esse tempo de qualidade com os nossos filhos. Eles irão crescer e eu acho bacana a gente tirar esse tempinho pra passar com eles. Foi muito bonito. Dançamos muito, aproveitamos tudo. Eu quero agradecer à dona Virginia por esse evento maravilhoso. Peço que pais e mães, tirem um tempo para os seus filhos, essa fase vai passar e temos que aproveitar ao máximo nossos filhos”, declarou emocionada.

A pequena Maiara Juliana, de olhinhos brilhando, também compartilhou sua parte favorita da noite. “Dancei todas as músicas e gostei muito da onça e da zebra!”, disse eufórica.



Entre os depoimentos emocionados de quem participou, Adenilce Camargo, moradora do bairro Santa Isabel, não escondeu a alegria ao falar sobre a experiência ao lado da filha de três anos, Ana Estela.

“Eu achei muito bacana esta ação do SER Família. Tudo muito lindo, com excelente estrutura, porque eu não esperava que seria tudo isso. É maravilhoso. O espetáculo foi muito bom, gostei muito. Convido a todos, podem vir que não irão se arrepender”, afirmou.

Para o secretário da Setasc, Klebson Gomes, o evento reforça o compromisso do governo com políticas públicas que promovem a inclusão, o lazer e o acolhimento das famílias mato-grossenses.

“O SER Família Criança é um reflexo do carinho e do cuidado que temos com as nossas crianças e suas famílias. Ver a Arena cheia de sorrisos, de alegria, com os pequenos se divertindo com dignidade, segurança e amor, é a confirmação de que estamos no caminho certo. É um trabalho feito com responsabilidade social, e com o coração”, pontuou o secretário.



Do bairro Primeiro de Março, em Cuiabá, a mãe de três crianças, Betina Oliveira, descreveu a noite como algo “fenomenal”.

“Bem diferente, né? Os shows, os brinquedos também, para as crianças que estão brincando. Linda a apresentação. Fenomenal. Estão todos de parabéns. As crianças gostaram muito e estão apaixonadas. Não param um minuto!”, brincou, sorrindo.

O evento também conta com o Espaço da Cidadania, que garante à população o acesso a diversos serviços gratuitos, como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, plastificação de documentos, além de orientações e atendimentos dos programas SER Família Mulher e SER Família Capacita, entre outros benefícios voltados à cidadania e ao fortalecimento das famílias mato-grossenses.



A edição deste ano reafirma o SER Família Criança como um dos maiores e mais sensíveis programas sociais do estado. Com uma estrutura pensada nos mínimos detalhes para garantir acessibilidade, conforto e segurança, o evento se consolida como um verdadeiro presente para a infância mato-grossense.

