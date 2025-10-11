MATO GROSSO
SER Família Criança encanta o público com noite mágica na Arena Pantanal
A Arena Pantanal se transformou novamente em um verdadeiro mundo mágico na noite desta sexta-feira (10.10), com mais uma edição encantadora do Dia das Crianças do SER Família Criança, ação idealizada pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e executado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).
A programação, que tem entrada gratuita, conta com shows, parque de diversões, apresentações artísticas e oficinas recreativas, segue até este domingo (12), proporcionando momentos inesquecíveis para as crianças e suas famílias.
Idealizadora do projeto, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, ressaltou que iniciativas como o SER Família Criança expressam seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e solidária.
“O SER Família Criança é muito mais do que uma ação social. É uma demonstração de amor, cuidado e respeito pelas nossas crianças e suas famílias. Todos nós, enquanto sociedade, temos o dever de garantir que cada criança viva a alegria, o acolhimento e o encantamento que a infância merece”, afirmou Virginia Mendes.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
Direto do bairro Mapim, de Várzea Grande, a moradora Ingrid Maiara participou da festa ao lado da filha, Maiara Juliana, e esposo, e fez questão de destacar a importância de momentos como esse para fortalecer os laços familiares.
“Eu acho muito bom esse tipo de estrutura, porque possibilita que a gente tenha esse tempo de qualidade com os nossos filhos. Eles irão crescer e eu acho bacana a gente tirar esse tempinho pra passar com eles. Foi muito bonito. Dançamos muito, aproveitamos tudo. Eu quero agradecer à dona Virginia por esse evento maravilhoso. Peço que pais e mães, tirem um tempo para os seus filhos, essa fase vai passar e temos que aproveitar ao máximo nossos filhos”, declarou emocionada.
A pequena Maiara Juliana, de olhinhos brilhando, também compartilhou sua parte favorita da noite. “Dancei todas as músicas e gostei muito da onça e da zebra!”, disse eufórica.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
Entre os depoimentos emocionados de quem participou, Adenilce Camargo, moradora do bairro Santa Isabel, não escondeu a alegria ao falar sobre a experiência ao lado da filha de três anos, Ana Estela.
“Eu achei muito bacana esta ação do SER Família. Tudo muito lindo, com excelente estrutura, porque eu não esperava que seria tudo isso. É maravilhoso. O espetáculo foi muito bom, gostei muito. Convido a todos, podem vir que não irão se arrepender”, afirmou.
Para o secretário da Setasc, Klebson Gomes, o evento reforça o compromisso do governo com políticas públicas que promovem a inclusão, o lazer e o acolhimento das famílias mato-grossenses.
“O SER Família Criança é um reflexo do carinho e do cuidado que temos com as nossas crianças e suas famílias. Ver a Arena cheia de sorrisos, de alegria, com os pequenos se divertindo com dignidade, segurança e amor, é a confirmação de que estamos no caminho certo. É um trabalho feito com responsabilidade social, e com o coração”, pontuou o secretário.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
Do bairro Primeiro de Março, em Cuiabá, a mãe de três crianças, Betina Oliveira, descreveu a noite como algo “fenomenal”.
“Bem diferente, né? Os shows, os brinquedos também, para as crianças que estão brincando. Linda a apresentação. Fenomenal. Estão todos de parabéns. As crianças gostaram muito e estão apaixonadas. Não param um minuto!”, brincou, sorrindo.
O evento também conta com o Espaço da Cidadania, que garante à população o acesso a diversos serviços gratuitos, como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, plastificação de documentos, além de orientações e atendimentos dos programas SER Família Mulher e SER Família Capacita, entre outros benefícios voltados à cidadania e ao fortalecimento das famílias mato-grossenses.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
A edição deste ano reafirma o SER Família Criança como um dos maiores e mais sensíveis programas sociais do estado. Com uma estrutura pensada nos mínimos detalhes para garantir acessibilidade, conforto e segurança, o evento se consolida como um verdadeiro presente para a infância mato-grossense.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 13 incêndios florestais neste sábado (11)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) mantém controlados dois focos ativos, nas últimas 24 horas, e as equipes seguem, neste sábado (11.10), no combate a outros 13 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação, por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos municípios de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço, com um foco em monitoramento em cada local.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais nos municípios de Cáceres, que enfrenta quatro focos ativos, além de Rosário Oeste, Barra do Garças, São José do Rio Claro, Pontes e Lacerda, Novo Santo Antônio, Nova Santa Helena, Guarantã do Norte, Nova Ubiratã e Alto Garças.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 24 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 15 são incêndios florestais e outros 9 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Em área indígena, foi registrado um incêndio na Terra Indígena Vale do Guaporé, em Comodoro.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 9 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 240 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 50 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 27 estão na Amazônia, 19 no Cerrado e quatro no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate incêndio em vegetação de terreno urbano
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na noite desta sexta-feira (10.10), um incêndio na vegetação de um terreno urbano localizado em uma área residencial no setor triunfo, no município de Confresa (1057 km de Cuiabá).
A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2ºNBM) foi acionada às s 19h13, por uma solicitante que informou sobre a ocorrência, e se deslocou rapidamente até o endereço indicado.
Ao chegarem, os bombeiros realizaram o combate direto às chamas utilizando um canhão de água da viatura, o que permitiu uma extinção eficaz do fogo e evitou que se alastrasse para as residências próximas. Foi necessário o uso de aproximadamente 2,5 mil litros de água para conter o incêndio.
Após a extinção das chamas, a equipe realizou o rescaldo, que consiste na eliminação de possíveis focos remanescentes.
Fonte: Governo MT – MT
