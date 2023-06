SER Família Habitação já formalizou convênios para construção de mais de 2.500 casas

A quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2023 começa a ser disputada nesta quarta-feira (21.06), às 8h, em Cuiabá. Até domingo (25.06), o estacionamento do Ginásio Aecim Tocantins recebe a competição nacional, que reúne atletas olímpicos, ídolos consagrados e jovens promessas da modalidade no país.

Durante os cinco dias o público poderá acompanhar gratuitamente as partidas em arquibancadas cobertas montadas para o evento esportivo. Para assegurar a disponibilidade de assento na arena principal é necessário apenas realizar um cadastro prévio pelo link AQUI. Também é solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada.

Com formato de disputa dividido em Top e Aberto, a competição foca em renovação, evolução e oportunidades. No Aberto do Circuito Brasileiro, 24 duplas disputam o título e quem vencer, garante vaga no Top 12 da etapa seguinte.

A fase do Aberto terá competidores de Mato Grosso, dentre as quais a jogadora Sabrina Ferco, que é atendida com Bolsa Atleta do Governo do Estado. Atual vice-campeã brasileira universitária, Sabrina é a atleta mato-grossense melhor ranqueada em nível nacional da modalidade e vai competir ao lado de Laryssa Dalmoro.

“Estamos colhendo os frutos de todo um trabalho, aumentando oportunidades e reconhecimento. Ressalto o trabalho do meu treinador, professor Ricardo Queiroz, e do auxílio do programa Olimpus para chegar até aqui. E conto com a torcida mato-grossense, chama a galera e venha prestigiar o evento”, convida Sabrina.

De Mato Grosso, disputam ainda o Aberto as duplas Ariclenes Costa e Danrlei Santos, Hamilton Jr. e Ruyther Tesoura, Ruan Coronel e Kauan dos Anjos, Kelly e Adriana Amorim, Ana Carolina e Kamile Londero, dentre outras. Os jogos dessa divisão ocorrem de quarta-feira (21.06) a sábado (24.06).

As partidas do Top 12 começam na sexta-feira (23.06), às 9h, com a fase de grupos, e vai até domingo, às 8h15, com as finais da competição. Na divisão principal (Top), estão confirmadas as participações de grandes esportistas da modalidade, como as campeãs mundiais Duda e Ana Patrícia.

Também participam da competição a medalhista olímpica Bárbara Seixas, na dupla com a multicampeã Carol Solberg, e as atletas olímpicas Ágatha Rippel e Rebecca Cavalcante. Na disputa masculina, os destaques são os tricampeões brasileiros, George e André, e os campeões da última etapa do Circuito Brasileiro, Arthur Mariano e Adrielson.

A temporada 2023 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é composta por nove etapas, em que a soma dos resultados define o título de campeão brasileiro. A Capital mato-grossense recebe a quinta etapa da competição nacional, que prossegue até início do mês de dezembro.

O evento esportivo é realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) em parceria com a Federação Mato-grossense de Voleibol (FMTV), e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) por meio de emenda parlamentar e de suporte logístico.

Programação – horário de MT (Fonte: CBV)

Quarta (21.06), das 8h às 17h20: torneio qualifying do Aberto

Quinta (22.06), das 9h30 às 16h30: fase de grupos do Aberto

Sexta (23.06), das 9h às 18h10: oitavas e quartas de final do Aberto e fase de grupos do Top 12

Sábado (24.06), das 8h às 12h20: oitavas e quartas de final do Top 12; semifinais e finais do Aberto

Sábado (24.06), das 16h às 18h50: semifinais do Top 12

Domingo (25.06), das 8h15 às 9h30: finais do Top 12