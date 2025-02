Sérgio Ricardo anuncia capacitação para fiscalização de contratos em reunião ampliada com prefeitos

Foto: Tony Ribeiro Ex-presidente da República Michel Temer, presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, e presidente da AMM, Leonardo Bortolin.

O Encontro Mato-grossense de Municípios foi encerrado nesta quarta-feira (19), em Cuiabá, com importantes resultados para o movimento municipalista. Promoveu a integração entre os gestores, possibilitou a troca de experiências, assegurou a capacitação técnica dos participantes e fortaleceu a parceira institucional entre o Tribunal de Contas (TCE) e a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), realizadores da iniciativa. Durante dois dias, o evento teve uma ampla programação de palestras técnicas sobre os principais temas pertinentes à gestão municipal, com a participação de especialistas em diversas áreas da administração pública.

“Aqui tivemos a certeza de que estamos no caminho certo, com um Tribunal de Contas cada vez mais próximo dos gestores, aberto ao diálogo e comprometido com a qualificação. Durante esses dois dias, mostramos que a boa gestão nasce da informação e da capacitação, e avançamos no cumprimento da nossa missão de reduzir as desigualdades e fortalecer cada município, independentemente do seu tamanho ou localização. Por isso o TCE reafirma sua parceria com a AMM e com todos os gestores municipais, porque sabemos que, juntos, podemos construir um estado melhor”, afirmou o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo.

Foto por Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo

Foram mais de 30 palestras realizadas de forma simultânea em três salas, estandes com apresentação de produtos e serviços, além de atendimento especializado aos gestores municipais realizado por técnicos do TCE, AMM, Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Secretarias de Estado, entre outros. O evento contou com a participação de líderes nacionais, como o ex-presidente Michel Temer, que realizou a palestra magna no primeiro dia do encontro.

Além de Temer, também participaram o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, conselheiros do TCE, deputados estaduais e federais, senadores, bem como especialistas nas áreas de educação, assistência social, meio ambiente, agricultura familiar, dentre outras.

Foto: Diego Rodrigues Presidente da AMM, Leonardo Bortolin.

O presidente da AMM, Leonardo Bortolin, celebrou o sucesso do evento, que reuniu mais de 1.500 pessoas, entre prefeitos, vereadores e secretários municipais. “Encerramos o Encontro com o sentimento do dever cumprido e com a certeza de que foi tecnicamente perfeito. Contamos com a participação de lideranças nacionais, com o ex-presidente Michel Temer, que dividiu conosco experiências muito marcantes. Agradecemos o Tribunal de Contas pela parceria, todos os palestrantes, expositores, patrocinadores e demais apoiadores dessa iniciativa. Celebramos o sucesso do evento que foi o maior história de Mato Grosso e já fazemos o convite para todos participarem no ano que vem.”

O TCE e a AMM planejam a realização da segunda edição do evento, em 2026, com ainda mais novidades, visando superar o êxito alcançado este ano. A intenção é aplicar o mesmo formato adotado em grandes eventos, como a Marcha a Brasília, com a realização de palestras simultâneas para atender públicos com interesses diversos, além de amplo espaço para expositores de produtos e serviços para as prefeituras.

Fonte: TCE MT – MT