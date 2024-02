Sérgio Ricardo destaca harmonia institucional em sessão solene da ALMT

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, destacou a importância da harmonia entre os Poderes, durante a sessão solene de instalação da 2ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta segunda-feira (5).

TCE – “Estou aqui, em nome de todos os conselheiros do Tribunal de Contas, para desejar um excelente ano a esta Casa. Vim reafirmar e reforçar a parceria que existe entre as duas instituições, que são coirmãs, que trabalham juntas pelo crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso”, afirmou o presidente, que exerceu três mandatos como deputado.

Sérgio Ricardo também destacou a importância da parceria entre a Corte de Contas e o Legislativo para o avanço do estado. “Essa miscigenação entre técnicos e políticos faz com o Tribunal tenha essa visão, que se aprimora a cada dia mais, de não ser apenas um órgão julgador, mas um órgão que orienta e trabalha para preparar o gestor.”

Em seu discurso, o presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho, pontuou que a união entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário garante o fortalecimento e a vivência plena da democracia. Neste contexto, lembrou que o diálogo fomentado ao longo dos anos resultou em um ambiente de respeito, que une todo o estado.

“A Assembleia sempre teve o compromisso de dialogar com os afins e contrários, ponderar, agir quando necessário e fazer valer a grandeza do cargo. É neste sentido que buscamos e sempre buscaremos, por meio da convivência harmoniosa e responsável com os demais Poderes constituídos, o equilíbrio para o bem do estado e do povo”, afirmou.

Na ocasião, o governador do estado, Mauro Mendes, ressaltou a importância do Parlamento e apontou que a boa relação entre as instituições estaduais é um exemplo para o restante do país. Além disso, apresentou um balanço de sua gestão, com prestação de contas e propostas para 2024.

“Sempre demonstrei respeito a esse Parlamento, à democracia e, acima de tudo, considero a relevância dos trabalhos que essa casa presta ao Estado. Tivemos debates e decisões importantes que foram tomadas aqui. O que temos construído e compartilhado juntos, de forma harmônica, tem trazido bons resultados para Mato Grosso”, disse.

A solenidade marcou a retomada dos trabalhos e contou com a presença de outras autoridades, como a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargadora Clarice Claudino da Silva, do procurador-geral de Justiça, Deosdete Cruz Júnior, e da defensora pública-geral, Maria Luziane Ribeiro de Castro.

A primeira sessão ordinária da Casa para leitura de projetos e pronunciamentos será na próxima quarta-feira (7), às 10h. O início da nova sessão legislativa motiva ainda a recomposição das comissões técnicas da Casa, obedecendo a proporcionalidade das bancadas e blocos partidários.