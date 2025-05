Sérgio Ricardo destaca parceria com AMM nos 42 anos da entidade

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Em celebração dos 42 anos da AMM, o presidente do TCE-MT ressaltou os resultados da atuação conjunta. Clique aqui para ampliar.

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, reforçou a parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) em defesa da administração pública, nesta segunda-feira (5). Durante a celebração dos 42 anos da entidade, completados neste domingo (4), o presidente destacou os resultados da atuação conjunta pelo desenvolvimento de todas as regiões do estado.

“Celebrar os 42 anos da AMM é reconhecer sua importância na construção de uma gestão pública mais forte, representativa e comprometida. O TCE e AMM são parceiros incondicionais dos gestores, porque acreditamos que a transformação do estado e do país começa nos municípios – onde as pessoas estão”, afirmou Sérgio Ricardo. A celebração dos 42 anos da entidade contou com momento de oração e café da manhã, na sede da entidade.

Por meio de uma série de ações conjuntas, as instituições têm oferecido apoio técnico, capacitação e diálogo permanente com os gestores, como no caso do Encontro Mato-grossense de Municípios, que reuniu mais de mil gestores em fevereiro. “Trabalhamos para que cada vez mais todos os municípios avancem com planejamento, trazendo resultados à população”, acrescentou o presidente do TCE-MT.

Foi o que também reforçou o presidente da Associação, Leonardo Bortolin. “Hoje, nós temos 139 municípios filiados, então quase 100% do estado. A AMM tem marcado muito a presença com a relação institucional, como é o caso da participação do Tribunal de Contas, que tem sido um grande parceiro, principalmente no desenvolvimento de qualificação e formação das equipes técnicas”, disse.

Bortolin também chamou a atenção para os serviços prestados às prefeituras. “São 42 anos de história dessa entidade que é motivo de orgulho para os mato-grossenses. De todas as associações de representação municipalistas, a AMM é a que tem a maior estrutura e a que oferta o maior número de serviços gratuitos aos municípios.”

Em 2024, a entidade triplicou o número de projetos aprovados, elaborados em parceria com outras entidades e instituições, quadruplicou o acesso das prefeituras a recursos da União e auxiliou os gestores na constituição de índices tributários e formulação de ICMS, por exemplo. Além disso, vem atuando para garantir segurança jurídica em questões estaduais e nacionais.

Todo este trabalho foi reconhecido ao longo da solenidade, que também contou com a presença do procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, da deputada estadual Janaína Riva e da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, dentre outras autoridades.

