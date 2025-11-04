Connect with us

TCE MT

Sérgio Ricardo é empossado e vai conduzir TCE no biênio 26/27

Publicado em

04/11/2025
Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
Ilustração
Conselheiro Sérgio Ricardo foi reconduzido ao cargo de presidente do TCE-MT para o biênio 2026/2027. Clique aqui para ampliar 

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, tomou posse para mais um mandato à frente da instituição durante sessão especial nesta terça-feira (4). Reconduzido ao cargo para o biênio 2026/2027, ele presidirá a 58ª Mesa Diretora, composta também pelos conselheiros Waldir Teis, como vice-presidente, e Guilherme Antonio Maluf, como corregedor-geral. 

“Meu compromisso é continuar trabalhando, ajudando a construir um Mato Grosso melhor. Estamos fazendo história, orientando pessoas e mostrando como se pode auxiliar a construir um estado com políticas públicas, não ficando apenas no papel de fiscalizador. Um dia isso será lembrado como fundamental para o crescimento de uma das regiões mais fantásticas do Brasil, que é Mato Grosso”, afirmou Sérgio Ricardo. 

O presidente também agradeceu à família, aos colegas conselheiros e ao corpo de servidores. “O Tribunal evoluiu e vem tendo cada dia mais respeito da sociedade mato-grossense pelo trabalho que faz e pelas discussões sobre as desigualdades. Eu sou apenas uma parte desse trabalho, mas, juntando-me a todos os senhores e senhoras, fazemos parte de um grande todo, de um Tribunal que é motivo de orgulho para o País.” 

A eleição, realizada em junho, foi unânime e marcou a primeira reeleição na história do Tribunal. O novo mandato, que terá início em 1º de janeiro de 2026, reafirma a confiança dos pares na condução de Sérgio Ricardo. Essa continuidade foi destacada durante a solenidade de posse, quando os conselheiros parabenizaram o presidente pela recondução e ressaltaram a relevância do trabalho desenvolvido à frente do órgão. 

“O presidente tem feito um grande trabalho pela nossa instituição, um trabalho eficiente, efetivo e que vem sendo reconhecido pela sociedade mato-grossense e por todo o sistema dos Tribunais de Contas”, disse José Carlos Novelli. “Tenho certeza de que o senhor fará uma gestão ainda melhor do que a que já vem praticando”, acrescentou Maluf.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

TCE MT

Presidente e vice do TCE-MT lançam obras jurídicas nesta quarta-feira

Published

1 hora atrás

on

04/11/2025

By

Ilustração

Os livros “Tribunais de Contas e o Acesso à Justiça Consensual no Brasil” e “Mesa Técnica: Avanços e Resultados para o Consensualismo de Contas” serão lançados nesta quarta-feira (05), a partir das 10h, no auditório da Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). As obras jurídicas são de autoria do presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, e do vice-presidente, conselheiro Guilherme Antonio Maluf.

Parte da série “Direito Processual de Contas”, as publicações foram coordenadas pelo jurista Rennan Thamay e editadas pela Tirant lo Blanch. Exemplares serão distribuídos gratuitamente durante o evento, que contará com a presença de autoridades, servidores, representantes de órgãos públicos e membros da comunidade acadêmica.

A primeira obra, intitulada de “Tribunais de Contas e o Acesso à Justiça Consensual no Brasil”, apresenta uma abordagem teórica sobre os fundamentos jurídicos, processuais e institucionais da consensualidade administrativa aplicada aos Tribunais de Contas. 

Já a segunda, “Mesa Técnica: Avanços e Resultados para o Consensualismo de Contas”, se baseia na análise de 20 mesas técnicas promovidas pelo TCE-MT, evidenciando resultados concretos e boas práticas em processos de alta complexidade, relacionados a áreas como infraestrutura e políticas públicas de saúde, segurança pública e previdência.

Em ambos os volumes, os autores reúnem fundamentos teóricos e experiências práticas que consolidam a atuação inovadora do TCE-MT na adoção de instrumentos consensuais de controle e mediação administrativa.

Para o presidente do TCE-MT, as publicações representam o amadurecimento de uma prática que alia técnica, diálogo e resultados sociais. “A experiência mato-grossense tem revelado que o diálogo técnico e a busca por soluções colaborativas elevam a credibilidade do controle externo e potencializam seus resultados. O Tribunal se transforma em um verdadeiro promotor de eficiência e justiça consensual, concretizando direitos fundamentais da população mato-grossense”, destacou.

Da mesma forma, o vice-presidente ressaltou que a adoção do consensualismo reflete uma postura moderna e democrática do controle externo. “O controle não se limita à verificação formal da legalidade. Deve ser instrumento de transformação social e de fomento à boa governança. O consensualismo representa essa nova forma de atuação, mais participativa e construtiva”, afirmou.

Segundo o coordenador das obras, Rennan Thamay, o TCE-MT tem se destacado nacionalmente ao consolidar uma cultura de controle baseada em eficiência, transparência e cooperação. “O Tribunal vem pavimentando um caminho singular no Brasil ao articular técnica, diálogo e inovação institucional. Essas obras registram e fundamentam esse movimento, oferecendo bases teóricas e práticas para a consolidação de uma nova cultura de controle”, pontuou.

Também são coautores dos livros o secretário-executivo de Gestão de Pessoas do TCE-MT, Eneias Viegas da Silva, o consultor jurídico-geral, Grhegory Moreira Maia, e os auditores públicos externos Carlos Alexandre Pereira e Vitor Gonçalves Pinho.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

TCE MT

Curso sobre relações interpessoais encerra ciclo com fortalecimento do vínculo entre equipes do TCE-MT

Published

2 horas atrás

on

04/11/2025

By

Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
Ilustração
Entrega dos certificados de conclusão do curso. Clique aqui para ampliar

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) encerrou, nesta segunda-feira (3), o curso “Fortalecimento das Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho”. Voltada à equipe do Serviço de Material da Secretaria Executiva de Administração, a capacitação teve como objetivo aprimorar o clima organizacional por meio da empatia e colaboratividade.

Promovido pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), o curso teve início em julho e garantiu certificado a todos os participantes. A iniciativa faz parte de um programa permanente de valorização e capacitação que alcança servidores efetivos, terceirizados e prestadores de serviço.  

“Esses servidores são parte essencial do Tribunal de Contas e têm um papel fundamental para que o trabalho de todos nós aconteça com qualidade. É importante ressaltar que relações saudáveis no ambiente profissional refletem também na vida pessoal, na comunidade e até na família”, destacou o secretário-executivo de Gestão de Pessoas, Eneias Viegas. 

Foi o que também reforçou o coordenador do Núcleo de Patrimônio, Rodrigo Teischmann. “Passamos grande parte do tempo convivendo com colegas e servidores, e isso reflete no que somos fora daqui. A capacitação ajudou a melhorar o ambiente de trabalho, a convivência e a vida do servidor como um todo”, afirmou. 

Já a assistente administrativa Júlia Ubiner Borelli ressaltou a leveza e a melhora nas relações cotidianas. “O curso deixou o ambiente mais leve e ajudou muito na convivência do dia a dia. Passamos boa parte do tempo aqui e aprender a lidar com as situações evita conflitos e torna o trabalho mais harmonioso”, disse. 

Para o gerente de Patrimônio, Marcio Soudixon Bruno de Souza, a iniciativa fortaleceu a relação entre os colegas. “Atendemos toda a estrutura do Tribunal e discutir comportamento, convivência e amizade faz toda diferença. Só temos a agradecer à Presidência e a toda a organização por essa oportunidade.” 

Bem-estar coletivo e excelência no atendimento 

Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
Ilustração
capacitação teve como objetivo aprimorar o clima organizacional por meio da empatia e colaboratividade.

Facilitadora do curso, a psicóloga organizacional do NQVT, Samira Hassib Ibrahim Alves, explicou que o objetivo foi promover o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis, empáticas e colaborativas, com foco no bem-estar coletivo, na produtividade e na excelência do atendimento.

Para tanto, durante os encontros, foram aplicadas dinâmicas de grupo, testes psicológicos e momentos de escuta ativa para avaliar a percepção dos servidores sobre o ambiente de trabalho. Samira também chamou a atenção para estímulo ao pertencimento e à integração. “Ao longo do curso colocamos a saúde mental e o ser humano como centro do processo. Vimos que muitos desses profissionais não se sentiam como parte da instituição, mas agora já se percebem como parte desse todo.”

Clique aqui e confira galeria de fotos

Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA04/11/2025

Polícia Civil captura mais dois alvos foragidos da Operação Doce Amargo em ações em MT e AM

Mais dois integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas interestadual foram presos pela Polícia Civil em continuidade...
SEGURANÇA04/11/2025

Suspeito de danificar tornozeleira eletrônica é preso pela Força Tática com porções de maconha

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas,...
SEGURANÇA04/11/2025

Companhia Raio prende dupla com 30 porções de entorpecentes em Várzea Grande

Policiais da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam dois homens, de 24 e...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262